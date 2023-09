Irá a IA “conquistar” o mundo num futuro próximo?

A introdução da Inteligência Artificial no Mundo levará a vários desafios para toda a sociedade. Mas será que conseguirá “conquistar” o mundo?

Nos últimos anos, a inteligência artificial tem vindo a ganhar um papel importante e significativo em toda a comunidade. No entanto, não é bem vista aos olhos de todos. Muitos acreditam que é uma excelente oportunidade de evolução da sociedade, porém, outros concordam que é uma tecnologia que pode vir a "conquistar" o mundo num futuro próximo e afetar de forma bastante negativa toda a raça humana.

Como todas as tecnologias e inovações apresentam fatores e características a favor do seu uso, mas, também, algumas desvantagens. Por essa razão, é importante que o ser humano consiga um meio termo no que diz respeito à utilização da inteligência artificial, e que consiga identificar e maximizar as regalias deste tipo de tecnologia. Apenas desta forma, o ser humano irá conseguir utilizar este tipo de tecnologia de forma sustentada e aceitável. Para que permita ser uma mais valia na sociedade e não um entrave para a evolução da mesma.

Mas o que é realmente a inteligência artificial?

A IA, ou inteligência artificial, é a capacidade que uma determinada máquina tem para conseguir realizar determinadas competências de forma semelhante às capacidades humanas. Como é o exemplo da aprendizagem, o planejamento, o raciocínio e a criatividade. Esta tecnologia de IA leva a que diferentes sistemas entendam o ambiente que os rodeia, de forma a que consigam lidar e resolver determinados problemas. Assim, a inteligência artificial pode ser interpretada como um computador que recebe dados, processa-os, interpreta-os e responde.

A presença da Inteligência Artificial no dia a dia

Atualmente muitos humanos podem pensar que estão afastados desta tecnologia inovadora e que não têm qualquer interação com processos de inteligência artificial. Contudo, esta nova ferramenta já se encontra presente em diversos locais e de diversas formas em todo o mundo.

Marketing online (compras)

Diversas marcas utilizam e exploram a inteligência artificial para conseguir recomendar, de forma personalizada, preferências pessoais. Estas recomendações, têm como base, as pesquisas realizadas por cada um, compras já efetuadas anteriormente, ou comportamentos padrão online. Assim, a tecnologia da inteligência artificial obtém esses dados e processa-os para fornecer as melhores recomendações possíveis para cada utilizador.

Trabalhos Computadorizados (traduções, programação, photoshop)

Muitos trabalhos realizados de forma padronizada e com algum tipo de recorrência têm sido ajudados com utilização da IA. Um exemplo disso, é a utilização desta ferramenta em traduções automáticas, sendo que o software recebe, analisa e traduz de forma totalmente automática e autônoma um determinado áudio ou texto. Para além disso, outra tarefa que utiliza facilmente a inteligência artificial é a programação e o photoshop. Onde o utilizador necessita de introduzir as diretrizes e os comandos que pretende, e a IA realiza todo o processo até ao produto final.

Cibersegurança

Atualmente, existem diversos softwares de IA que ajudam a reconhecer padrões e a combater diversos ataques ou outros tipos de ameaças no mundo online. Estas ferramentas são extremamente importantes, pois conseguem analisar milhões de dados em poucos segundos e de forma autónoma, o que seria impossível apenas com a mão humana.

Saúde

Estão a ser desenvolvidos softwares baseados em enormes quantidades de dados de saúde com o objetivo de encontrar determinados padrões que possibilitem melhorar os diagnósticos médicos. Como é o exemplo da detecção precoce de células malignas (cancro) através de exames específicos, ou o reconhecimento de um ataque cardíaco apenas através de uma chamada de celular com uma aplicação.

O que a IA pode contribuir realmente para a sociedade

Como foi possível afirmar ao longo deste artigo, a ferramenta da inteligência artificial poderá ser uma enorme mais valia para diversas tarefas ou trabalhos atuais e futuros. Desta forma, o seu desenvolvimento e modernização são essenciais para que esta tecnologia ainda venha a proporcionar mais avanços na sociedade.

Contudo, e não menos importante, também é essencial que essa modernização e avanço tecnológico da IA seja realizada de forma sustentável, para que não existam progressos inconvenientes. Não permitindo que a tecnologia de inteligência artificial “conquiste” o mundo. Pois, o ser humano não pode pensar na ferramenta de inteligência artificial como uma forma de substituir e eliminar determinados trabalhos, mas sim como uma forma de conseguir melhorar e aprimorar certas tarefas. Posto isto, mais de metade da população considera a tecnologia da IA uma enorme adição ao cotidiano, e, por isso, têm uma opinião positiva quanto à sua implementação em diferentes tarefas.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay