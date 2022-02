Suzano é destaque na categoria de Sustentabilidade do Deals of the Year Awards

Títulos sustentáveis emitidos pela companhia foram reconhecidos na premiação promovida pela LatinFinance

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi homenageada na premiação Deals of the Year Awards, organizada pela revista norte-americana LatinFinance. A companhia destacou-se na categoria Sustainable Borrower of the Year por suas emissões sustentáveis realizadas em 2021.

Sustainable Borrower of the Year

No último ano, a Suzano emitiu dois títulos sustentáveis nos valores de US$ 750 milhões e US$ 500 milhões, totalizando US$ 1,25 bilhão. A companhia foi a segunda do mundo e a primeira do Hemisfério Sul e das Américas a emitir esse tipo de título atrelado a metas ambientais.

Deals of the Year Awards

“Estamos muito orgulhosos com este prêmio, especialmente vindo de uma publicação tão relevante para a América Latina e o Caribe. A Suzano começou com uma intensa jornada ESG em 2015, com a emissão do primeiro green bond, mesmo sem vantagens para as empresas”, diz Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano. “Temos acompanhado constantemente temas relacionados aos pilares de diversidade e inclusão, além do ambiental, que são extremamente importantes para a companhia, tanto que estamos dispostos a pagar penalidades se não atingimos as metas estabelecidas”, complementa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é parte fundamental da estratégia de negócio da Suzano, que se comprometeu publicamente com um conjunto de 15 metas de longo prazo, os chamados “Compromissos para renovar a vida”. Entre elas está a captura de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera até 2025.

LatinFinance

Com 30 anos, a LatinFinance é a principal plataforma de comunicação e inteligência global sobre América Latina e Caribe, e suas publicações fornecem informações sobre o mercado financeiro para leitores internacionais. Os premiados foram selecionados pelos editores do veículo levando em consideração o tamanho, a complexidade, os elementos inovadores e o significado para o mercado.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br