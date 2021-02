Transporte adaptado de São José é referência para Sorocaba

A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos recebeu nesta quarta-feira (10) a visita de técnicos da Prefeitura de Sorocaba, que vieram conhecer as inovações e projetos da atual administração no setor de mobilidade, entre eles, o Acesso Já, serviço de transporte adaptado para pessoas com deficiência.

Transporte adaptado

“Viemos buscar inovação na área de transporte comercial, que envolve o transporte adaptado. Temos o transporte especial lá, mas precisamos avançar nessa tecnologia e aqui já receberam até prêmio”, disse Cristiano Cleiton de Melo, diretor de transporte comercial da Prefeitura de Sorocaba.

O credenciamento de empresas de transporte por aplicativos, como a Uber, 99 Táxis, Garupa e Zoom, autorizadas atualmente para operarem em São José dos Campos, também atraiu a atenção dos técnicos de Sorocaba.

“Queremos avançar nos aplicativos de transporte, saber como é esse credenciamento e aproveitar para ver outros segmentos de transporte escolar e fretamento que São José pode contribuir para a cidade de Sorocaba”, disse Cristiano Melo. A encarregada do setor de táxi e transporte comercial de Sorocaba, Luciana Camargo, também participou da visita.

Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos

Na visita, os técnicos conheceram a estrutura da secretaria, a operação atual e o futuro modelo de transporte público.

São José já recebeu prêmio pela inovação e qualidade do serviço de transporte adaptado – Foto: Claudio Vieira/PMSJC