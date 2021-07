CNN Viagens e Gastronomia fala dos sabores da Serra Da Mantiqueira

O programa que vai ao ar neste sábado trata de café, azeite e queijos premiados e peculiaridades da região, como uma das últimas obras de Oscar Niemeyer

O “CNN Viagem e Gastronomia” deste sábado, 24 de julho, às 21h, segue pelos sabores da Serra da Mantiqueira. Em “Serra da Mantiqueira: Café, Azeite e Queijos”, Daniela Filomeno visitou produtores de queijos, café e azeites, trazendo inúmeras particularidades.

Próximo a São Paulo, por exemplo, é produzido o primeiro queijo brasileiro a ganhar um título internacional e acompanhar toda a produção. A equipe CNN também visitou a casa do café tipo exportação mais premiado do país e do azeite que levou o 1º lugar em uma degustação às cegas em Nova York, nos Estados Unidos.

Serra da Mantiqueira

Além disso, a produção conheceu uma fazenda de café que tem como símbolo um Jequitibá Rosa, de 1.500 anos, uma árvore milenar que simboliza a longevidade e o respeito à natureza. Há também cenas sobre uma das últimas obras de Oscar Niemeyer, construída a mais de 1000 metros de altura no meio do Vale da Grama, interior paulista.

O “CNN Viagem & Gastronomia”, com Daniela Filomeno, vai ao ar no sábado, 24 de julho, logo após o “Jornal da CNN – Edição de Sábado”, na CNN Brasil.

“CNN Viagem e Gastronomia”