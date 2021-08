4 tendências que estão bombando nesse inverno

Com a demanda por peças mais confortáveis, as tendências dessa temporada trazem releituras de clássicos fashion

Cores vibrantes, tecidos confortáveis, estampas gráficas, peças oversized são apenas algumas das tendências que surgiram no street style com a chegada do outono/inverno 2021. E se há algo que deva ser destacado nessa temporada é que a pandemia refletiu diretamente em mudanças no cenário da moda este ano. Sem dúvidas, o mood da vez é o comfy style.

Com o home office estabelecido como novo regime de trabalho para muitos, vários paradigmas foram quebrados no universo da moda, e as pessoas passaram a priorizar o conforto, afinal, são muitas horas em frente ao computador todos os dias. Diante do novo cenário, as marcas entenderam o surgimento de uma nova demanda, que pedia por peças que se adequassem à nova realidade de grande parte dos consumidores. Moletons, tricôs, conjuntinhos e peças oversized ganharam as vitrines das lojas, desde as mais exclusivas grifes até as mais acessíveis lojas de fast fashion.

Para quem quer conferir algumas das principais tendências, entre modelagens, peças e shapes, que surgiram na temporada outono/inverno deste ano, separamos algumas das principais. Confira!

Comprimento midi

Clássico e atemporal, o comprimento midi está presente em diversas peças e é uma das principais tendências neste ano. Tanto no inverno do hemisfério norte quanto nas passarelas de algumas das mais importantes marcas de moda, as saias e vestidos apareceram no tamanho que termina logo abaixo dos joelhos e acima dos tornozelos.

Para complementar looks com saia, calça ou vestido midi, você pode apostar em tênis para um visual mais casual e despojado, ou em clássicas botas de couro e salto alto para um visual mais elegante e clássico. Arremate o visual com uma parte de cima oversized, como um tricô com um caimento mais pesado e uma bolsa a tiracolo.

Aposte em cores mais escuras, tecidos mais pesados e em padronagens características da temporada, como o xadrez ou o pied de poule, por exemplo.

Mangas bufantes

Consideradas uma macrotendência (influências que perduram por períodos longos de tempo, em média cinco anos ou mais), as mangas bufantes podem vir em peças com uma estética mais romântica e lúdica, com tecidos mais leves, fluidos e orgânicos, ou em peças mais dramáticas, com tecidos mais escuros, estruturados e com acabamentos acetinados ou translúcidos.

As mangas bufantes podem estar presentes em blusas, vestidos, blazers e macacões. Você pode pode complementar o look com peças mais minimalistas, para destacar as mangas ou apostar em um visual mais fashionista, usando peças com shapes que fogem do padrão.

Casacos alongados

Os trench coats ganharam destaque no street style deste ano. Os casacos alongados são uma excelente opção para looks que brincam com as proporções. Você pode usá-los sobre um vestido longo, por exemplo, com botas de salto fino para um visual mais imponente, ou sobre peças mais leves, como blusas de malha e minissaia com meia-calça para um look mais casual.

Conjuntos

Os conjuntos monocromáticos têm ganhado cada vez mais adeptos. Hoje é possível ver nas ruas looks mais despojados, com peças fluidas e de tecidos mais leves, com um mood mais homewear, e também looks mais elegantes, com peças em alfaiataria.

Para um mood mais homewear, você pode optar por um conjunto de moletom, por exemplo. Complemente o visual com um tênis e jogue por cima um trench coat com um tecido mais estruturado para dar um toque mais moderno e fashionista.

Para um mood mais chic, use um conjunto de alfaiataria color block e complemente com uma sandália de salto estilo naked feet e uma maxi clutch.