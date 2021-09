Destination São José dos Campos traz um novo conceito de gestão de turismo para a cidade

Nasce a Destination São José dos Campos, em sintonia com os conceitos da DMMO – Destination Marketing Management Organization, organização que atua no marketing e na gestão do destino turístico, objetivando a criação de ações comerciais que gerem efetivos negócios para a localidade. São Francisco, Paris e Londres são referências de algumas das grandes cidades que já exercitam esse conceito de operação, atuando tanto na atração de eventos quanto na promoção do destino São José dos Campos soma-se à lista.

Destination São José dos Campos

A Destination São José dos Campos, fundada dia 21 de setembro, em evento realizado no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, é iniciativa de um grupo de 10 empresários de segmentações bem diversas da cidade e do distrito de São Francisco Xavier, com ligações na hospitalidade e entretenimento, que irão trabalhar no desenvolvimento da organização, apresentação e promoção da cidade como um “produto”, promovendo grandes projetos, com o objetivo de ativar toda a cadeia da indústria envolvida.

A Destination terá uma frente de trabalho para captação de investimentos na iniciativa privada e tem uma meta ousada de tornar São José dos Campos uma cidade global em todos os sentidos. A cidade é internacionalmente reconhecida como um Polo Aeroespacial e por muitos anos a indústria pautou a vida e o desenvolvimento econômico e social da região, mas a cidade e seus distritos têm muito mais a oferecer.

Qualidade de vida, segurança e mobilidade já são pontos fortes, com destaque para os esportes ao ar livre, a gastronomia que tem crescido muito recentemente, além de um ambiente inovador para o desenvolvimento de eventos com foco no conhecimento e tecnologia. Tudo isso faz de São José dos Campos uma cidade preparada para a virada, como um importante destino turístico.

Maurício Guisard, sócio-fundador do Portal SP RIO MAIS

Maurício Guisard, sócio-fundador do Portal SP RIO MAIS, que assume a presidência da entidade no primeiro triênio, afirma que o diferencial da iniciativa é o grupo de pessoas envolvidas. “Queremos deixar uma boa marca já na primeira realização, estamos trabalhando em um evento para o segmento gastronômico, tão afetado na pandemia”.

A Destination São José dos Campos segue o DNA de inovação da cidade e pretende inaugurar uma nova forma de gerar eventos e entreter tanto o cidadão joseense, como o valeparaibano, colocando São José definitivamente no mercado turístico regional, nacional e internacional.

O projeto de planejamento e implantação contou com a consultoria da Gestora de Projetos Rose Dantas, da Aquarius Consulting, uma das profissionais mais experimentadas no turismo em atividade na nossa região.

“A ideia é termos pelo menos 120 empresas associadas até o fim deste ano, que terão todos os benefícios da entidade e outras oportunidades com projetos complementares” disse Rose Dantas.

A Destination SJC será associada a Unedestinos – União Nacional dos CVBs e Entidades de Destinos.

O presidente da Unedestinos, Toni Sando, esteve no evento e destacou a importância da capacitação na cadeia produtiva do turismo e detalhou os benefícios em estar associado a instituição, ainda afirmou que a criação de uma nova marca, foi muito assertiva olhando as experiências de outras grandes cidades.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de SJC, Alberto Marques, avalia que a criação do Destination SJC, trata-se de um marco histórico entre as iniciativas de fomento ao turismo, pela qualidade do grupo e o ineditismo no formato de trabalho, afirmou ainda que a prefeitura dará todo apoio possível para o sucesso da nova associação.

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL – SJC DESTINATION 2021-2024

– Presidente – Maurício Guisard – PORTAL SP RIO +

– 1º Vice Presidente – Vinícius Veneziani – PALÁCIO SUNSET

– VP Adm/Financeiro – Cesar Augusto Vieira de Mello – INNOVACT

– VP Presidente Conselheiro – José Renato Fedato – PRATO FOOD HALL

– VP Conselheiro – Alexandra Calixto Gioso – AG GLOBAL CONSULTORIA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

– VP Conselheiro – Mauro Alexandre Orlando – RESTAURANTE JOÃO DE BARRO – SÃO FRANCISCO XAVIER

– VP Conselheiro – Rodrigo Chediek – GOLDEN TULIP

– Conselheiro Fiscal – Marcelo Marques Pinheiro – NIP BR

– Conselheiro Fiscal – Fabrício Augusto Felipe – REDE ACOOR

– Conselheiro Fiscal – José Renato Pulice Junior – OUTRACENA