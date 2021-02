COOP inaugura 62ª drogaria da rede

Nesta quarta-feira (17 de fevereiro), foi inaugurada a 62ª Drogaria Coop, a qual chega com muitas novidades.

Além de concretizar sua estratégia de expansão e continuar levando saúde e qualidade de vida aos seus cooperados e clientes, a Coop escolheu uma casa histórica para instalar a nova drogaria, que teve sua fachada preservada e conta com a Coop Cafeteria, reforçando ainda mais duas características da marca: conveniência de encontrar no mesmo lugar produtos de qualidade com preços competitivos e convivência em um espaço agradável e acolhedor.

Com horário de funcionamento de segunda a sábado das 7h às 23h e das 8h às 22h aos domingos e feriados, a nova drogaria está localizada na Avenida João Ramalho, 248 – Centro – Santo André, ao lado do Centro Hospitalar de Santo André.

62ª Drogaria Coop

No local, cooperados e clientes da cidade podem contar com uma variedade de cerca de 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos, higiene e beleza, além de medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde). A drogaria também conta com uma dermoconsultora, para atendimento personalizado.

Coop Cafeteria

As Drogarias Coop compõem uma das frentes de negócio da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos.

Está é a quinta drogaria inaugurada neste ano e as 62 unidades estão localizadas no Grande ABC e nas cidades de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Com as próximas inaugurações de drogarias previstas em 2021, a marca Coop chegará a 25 cidades paulistas.

Drogarias Coop