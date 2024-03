O cantor e compositor baiano Nando Luz, retorna aos palcos com o show Nando Luz – Acústico.



O artista apresenta canções próprias, que abrange diversas fases da sua carreira e de autores consagrados que o influenciou ao longo de sua trajetória.



Nesse novo trabalho,o cantor, compositor e poeta baiano,apresenta um repertório autoral, recheado de canções, baladas,reggaes, sem perder a essência pop marca registrada no trabalho do compositor.



Show Nando Luz Acústico

A importância do show Nando Luz Acústico, projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo pela cidade de Taubaté é justamente essa interação/junção de público e artista, vivendo novas experiências estéticas e sonoras, explorando o universo da música autoral, nas terras de Lobato.



Com um trabalho consolidado através de seus shows autorais, Nando Luz já participou de diversos projetos significativos da música brasileira, como por exemplo: Virada Cultural Paulista, Circuito Sesc, Festival da Mantiqueira, Sesi,projetos da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo,Teatros

e Espaços Alternativos etc.



Nando Luz

Nando Luz já dividiu o palco com nomes de primeira grandeza da música popular brasileira, como Nando Reis, Flávio Venturini, Toni Garrido, Vânia Bastos, Lô Borges entre outros.



No show, o compositor Nando Luz conta com as participação do violonista Mael Souza.



@nando.luzoficial

https://www.youtube.com/@NandoLuzcompositor