Shopee lança “1ª Liquida do Ano” com retorno de Jackie Chan

A campanha contará com cupons de frete grátis sem mínimo de compra e de desconto (R$ 4 milhões) às 0h da principal data (2.2) e promoção em lojas da Shopee Oficial. Além disso, foi lançado o Clube de Beleza Shopee, com ofertas exclusivas para assinantes de forma gratuita.

Jackie Chan

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, lança hoje a campanha:“2.2 – 1ª Liquida do Ano”com o retorno do astro internacional Jackie Chan na TV e nas redes sociais do marketplace. Com milhares de ofertas em todas as categorias da plataforma, cupons de frete grátis* sem mínimo de compras e R$4 milhões em vouchers de desconto nos dias 17.01 e 02.02, a ação contará também com promoções exclusivas de volta às aulas, além do lançamento do Clube de Beleza da Shopee.

Felipe Piringer, responsável pela estratégia e pelo marketing da Shopee

“Nosso objetivo, além de ajudar empreendedores brasileiros a se conectar com os consumidores, é proporcionar uma experiência fácil, acessível e divertida. Estamos muito animados com o retorno do Jackie Chan para dar início às campanhas de 2022, ele é um astro internacional que inspira alegria e que continuará divertindo nossos consumidores”, afirma Felipe Piringer, responsável pela estratégia e pelo marketing da Shopee.

Começando a tradição das datas duplas na Shopee em 2022, a campanha 2.2 – 1ª Liquida do Ano terá promoções até 3 de fevereiro.

Clube de Beleza estreia no Brasil

Outra novidade que a Shopee lança no Brasil durante a campanha é o Clube de Beleza, um espaço criado especialmente para quem gosta de cuidados com a pele, maquiagem e tratamentos capilares. A partir do dia 18.01, o marketplace oferecerá ofertas especiais de produtos a cada semana durante todo o ano.

O clube oferecerá cupons e promoções exclusivas para quem gosta de skincare e descontos extras em suas marcas favoritas. Para participar gratuitamente, os interessados devem acessar a página do clube para garantir a sua adesão.

“Um dos diferenciais da Shopee é proporcionar uma experiência de compra inclusiva e divertida, focada na experiência do usuário. A proposta do Clube de Beleza é oferecer ainda mais praticidade aos consumidores, com curadoria de produtos e ofertas exclusivas, tudo isso de forma gratuita.”, afirma Felipe Piringer.

Shopee Prêmios

Os jogos da Shopee também estarão com novidades durante a campanha, o Sacode Shopee, por exemplo, contará com sessões extras no dia 01/02, a partir das 20h, com 2 milhões de Moedas Shopee disponíveis para os usuários. Além disso, no dia 02/02, as três sessões (0h, 12h e 20h) também terão 2 milhões de moedas. E ainda tem mais surpresa: na sessão das 20h, cupons de R$ 20 de desconto (quantidade limitada), sem gasto mínimo, serão distribuídos para os mais sortudos.

Shopee

A Shopee também terá do dia 27 de janeiro a 02 de fevereiro o jogo Shopee Figurinhas, em que os usuários têm chances diárias de sortear figurinhas e ao completar o “álbum” com todas (são cinco) podem ganhar prêmios como 100 ou 1000 Moedas Shopee, cupom de R$ 50 OFF sem gasto mínimo, cupom de R$ 100 OFF sem gasto mínimo ou cupom de R$ 200 OFF sem gasto mínimo (prêmios limitados a duas retiradas por usuário). Ambos os jogos estarão disponíveis nos aplicativos da Shopee nos sistemas operacionais Android e iOS.

Mídia

A campanha terá conteúdo na TV aberta (Globo e Record) e fechada, redes sociais, mídia online com o ator Jackie Chan, e ação com influenciadores como Nah Cardoso, Evelyn Regly, Yarley Ara, Arthur Picoli, Lucas Inutilismo e Roberta Freitas.

Além disso, canais do grupo WarnerMedia transmitirão sessões especiais de cinema patrocinadas pela Shopee, com filmes protagonizados por Jackie Chan. Serão ao todo 8 sessões dos dias 30/01 até 02/02, no canal TNT e Space.

Ficha técnica

Produtora de Vídeo: F1ponto4

Direção e color grading: Daniel Retz

Produção executiva: Julia Torres Marcilio Retz

Montagem, motion graphics e finalização: Rafael Maroubo

Compositing e beauty retouch: Felipe Dummer

Produtora de Som: Cabaret

Produção Musical: Guilherme Azem

Adaptação: Guilherme Azem

Intérprete: André Henrique

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Cyro Neto e Bruno Pereira

Atendimento: Ingrid Lopes, Flávia Caparelli e Barbara Russiano

Coordenação: Verusca Garcia, Chandra Lima, Carol Oliveira e Débora Mello

Obra Musical Licenciada: Baby Shark

Autor: Min Seok Kim

Copyright: Sony Music Publishing

Fundada em 2015 em Singapura como parte da Sea Limited (NYSE: SE), a Shopee, plataforma líder de e-commerce no Sudeste Asiático e Taiwan, está no Brasil desde 2019. Com vendedores locais e internacionais, seu propósito é conectar consumidores, marcas e vendedores a comprar e vender de qualquer lugar e a qualquer momento.O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que milhões de pessoas desfrutam diariamente. Além de uma grande variedade de produtos com pagamentos e logística integrados, a plataforma inclui opções de entretenimento populares de acordo com cada mercado. Além disso, a Shopee contribui para a economia digital da região, com um firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores a terem sucesso no comércio eletrônico.A Sea Limited também é proprietária de outros negócios como Garena, o braço de entretenimento digital, e SeaMoney, de serviços financeiros digitais. A missão da Sea é melhorar a vida dos consumidores e das pequenas empresas com tecnologia.