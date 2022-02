Campanha do Boticário traz Gretchen, rainha do bumbum, em clipe irreverente com nova versão da icônica música Freak Le Boom Boom

De forma leve e divertida, a marca faz lançamento oficial da nova linha de Cuide-se Bem Pessegura, que conta com produtos específicos para o skincare do bumbum

Para o lançamento de Cuide-se Bem Pessegura, o Boticário criou uma campanha bem-humorada e diferente, estrelada pela “Rainha do Bumbum”, Gretchen. Protagonizando um vídeo clipe leve e divertido com a nova versão da música Freak Le Boom Boom, a cantora se une a outros personagens para apresentar a nova linha de produtos, que tem opções especialmente pensadas e formuladas para os cuidados com o bumbum.

A marca acredita que não teria ninguém melhor para abrir conversas e dar dicas de skincare para a pele do bumbum do que Gretchen, que sempre se mostrou livre de tabus e aberta a discussões sobre questões do corpo da mulher. Tudo isso com sua personalidade divertida e sincera, em abordagem atual e bem-humorada, afinal, Gretchen não é apenas conhecida como rainha do bumbum, mas também da internet. Por tudo isso, a escolha da cantora surgiu naturalmente, já que marca queria trazer o tema de forma leve e despojada para que o público pudesse se identificar com a campanha e se visse no dia a dia da rotina de cuidados com a região.

Enquanto Gretchen é revelada como estrela da campanha, bumbuns diversos protagonizam cenas de aplicação do produto, desbravando as texturas sensoriais, embalados por uma versão moderna e atualizada da música icônica Freak Le Boom Boom, que traz trechos inspirando o autocuidado e amor-próprio. O clipe da campanha está disponível no link www.youtube.com/watch?v=oo6jqzCyxzw.

Gretchen

“Eu achei incrível o Boticário ter me convidado para estrelar essa campanha, não porque eu sou Rainha do Bumbum, mas porque acho que posso influenciar as pessoas para o bem, para se cuidarem, se amarem e se sentirem maravilhosas, que é o que elas são. E eu nunca tive problemas de mostrar o meu corpo publicamente. Sempre recebi julgamentos, mas eu nunca me importei com isso. Hoje as pessoas já estão se sentindo melhor e se aceitando com seus corpos, graças às campanhas publicitárias colocando pessoas reais em evidência na TV e nas redes sociais, que geram essa identificação”, comemora Gretchen, inspirando todos a se amarem, cuidarem e tratarem seus corpos e o tema com leveza.

Gretchen-Foto: José D’ambrosio

Convocando todos a admirarem, cuidarem e não terem vergonha ou tabus, a marca cria um movimento de conversas sobre o tema com muitos conteúdos no digital, convidando também outros influenciadores a entrarem no movimento nas redes junto à Gretchen. O time de influenciadores também produzirá conteúdos ensinando e falando ainda mais sobre o assunto, dos produtos e seus benefícios.

Marcela De Masi Nogueira, diretora de Branding e Comunicação do Boticário

“Nos desafiamos a pensar em como comunicar a novidade, que trouxesse em destaque os produtos de skincare para o bumbum, mas, mais do que isso, que falasse desse tema de forma leve e divertida, já que ainda é um assunto pouco abordado no Brasil. Queríamos trazer um formato que o consumidor se identificasse e entendesse que o produto é para todos os tipos de bumbuns, sem tabus e livre de idealizações irreais. E acreditamos que ter a Gretchen abrindo conversas sobre o tema e dividindo o seu reinado, convidando todos a se sentirem reis e rainhas do bumbum, amando e cuidando do seu a sua forma, traz força para o assunto e aproxima ainda mais o nosso consumidor. As expectativas são as melhores para o lançamento de Cuide-se Bem Pessegura, um produto muito bom, fragrância incrível e uma campanha super conectada com nossas audiências, que reforça que a marca está sempre atenta aos desejos e necessidades dos consumidores, acompanhando as tendências atuais de comportamento e de mercado, fazendo isso com muita personalidade.”, afirma Marcela De Masi Nogueira, diretora de Branding e Comunicação do Boticário.

Rainha do Bumbum

A concepção de ideias e conceitos para a campanha, assim como o insight da Gretchen para estrelar o clipe lançando uma nova versão de Freak Le Boom Boom, bem como os conteúdos do lançamento, tiveram participação das agências PROS, responsável pela frente de relações públicas do Boticário, e a AlmapBBDO, responsável pelas campanhas da marca.

Bumbum de Pêssego

A linha Cuide-se Bem Pessegura traz produtos de cuidados com o corpo, tendo opções de loções hidratantes, body splash e sabonete em barra. E como destaque do lançamento, dois produtos Bumbum de Pêssego para os cuidados específicos da pele do bumbum: máscara de hidratação e esfoliante, com ativos potentes de tratamento, que são o ácido salicílico e a niacinamida. Todos os produtos têm fragrância de pêssego, são veganos, cruelty free e contam com mais de 90% de ingredientes naturais em suas fórmulas.

Cuide-se Bem Pessegura

Cuide-se Bem Pessegura está disponível em todas as lojas físicas do país e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

