Será que Gabriel Barbosa conseguirá finalmente regressar à Europa este Inverno?

Desde que Gabriel Barbosa reviveu a sua carreira com o Flamengo no Brasil, regressando à sua terra natal depois de um período fracassado na Inter Milan, da Série A italiana, e de uma mudança desastrosa para o Benfica, ele tem estado ligado a uma mudança de regresso à Europa – e temos a certeza que o avançado adoraria uma segunda oportunidade para mostrar ao continente o quão bom ele pode ser.

O "Gabigol", como é carinhosamente conhecido pela apaixonada torcida do Rubro-Negro, marcou 118 golos em 167 jogos pelo Flamengo – ajudando a equipa a ganhar a Copa Libertadores, dois Brasileiros Série As, várias outras peças de prata e geralmente dando ao Flamengo uma melhor hipótese de ganhar.

Mas com a janela de transferências de inverno aberta na Europa, e com a Copa do Mundo do Qatar a chegar em Novembro, Barbosa poderia finalmente fazer o seu regresso à Europa numa tentativa de conseguir mais minutos regulares na equipa brasileira de Tite – como Gabriel Jesus, Richarlison e até o Atlético Madrid, Matheus Cunha, são frequentemente escolhidos à sua frente.

O jogador de 25 anos esteve incrivelmente perto de uma mudança para a Premier League inglesa em Janeiro, com um par de clubes a mostrarem interesse na sua assinatura para ajudar a aumentar as suas hipóteses na segunda metade da época, mas nada veio à tona da especulação e Barbosa permaneceu no Maracanã.

A janela de transferências está agora oficialmente aberta de novo na Europa, e não há dúvida de que clubes de todo o continente terão o telefone de Rodolfo Landim a tocar fora do gancho antes de fechar novamente no final do Inverno. Assim, com os dias de Barbosa no Flamengo potencialmente numerados, vamos dar uma vista de olhos a alguns dos seus destinos potenciais.

West Ham United

Embora Barbosa não vá certamente juntar-se a Ronaldinho na lista dos atacantes brasileiros que ganharam a Liga dos Campeões no West Ham United, o clube londrino mostrou muito interesse em assegurar os seus serviços – particularmente em Janeiro, uma vez que o Flamengo recusou os avanços dos Hammers e uma oferta inicial de 25 milhões de libras esterlinas.

Os homens de David Moyes têm subido à tabela da Premier League nas últimas duas temporadas, e ter um marcador de gols líder como Barbosa pode ser exactamente o que eles precisam para quebrar o molde das “Seis Grandes” inglesas. Resta saber se desistiram ou não da sua perseguição após uma tentativa falhada de o contratar no início deste ano.

Newcastle United

Há poucos lados no mundo do futebol que possam igualar a atracção financeira do Newcastle United, e com Eddie Howe a continuar a construir para o futuro nesta fase muito precoce da sua aquisição saudita, eles irão procurar assinaturas de marquises este inverno – e Barbosa certamente encaixa na conta.

Os Magpies subiram à tabela da Premier League na segunda metade da época passada, acabando por terminar a meio da tabela após um início tórrido da campanha, e se conseguirem manter essa forma na próxima época, então poderão já ter os lugares do futebol europeu na sua mira. Os golos de Barbosa, que poderiam formar uma boa parceria em campo com o seu compatriota Joelinton, ajudariam sem dúvida a sua causa.

Foto:Divulgação