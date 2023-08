Segunda Edição do evento Construindo o Amanhã Solidário recebe renomadas presenças VIP

O entusiasmo permeia os preparativos para a segunda edição do evento Construindo o Amanhã Solidário, idealizado pela construtora Sousa Araújo.

O evento que será realizado no dia 21 de outubro no Espaço Bonanza em Jacareí, terá a honra de receber a influencer digital Milla Gomes, o ator e modelo Carlos Casagrande e a ex-BBB e apresentadora Mariana Felício que será a mestre de cerimônia do evento. Três personalidades notáveis que se destacam não apenas por suas realizações profissionais, mas também por sua dedicação em apoiar causas sociais significativas.

Além da famosa feijoada, a tarde será animada pela banda Nexo e contará com recreação para a criançada.

Parte do valor arrecadado com o evento será revertido para as crianças e jovens em tratamento no Hospital GACC Vale. Se você deseja fazer parte desta causa nobre e fortalecer a conscientização sobre o câncer, este evento é uma oportunidade única.

Construindo o Amanhã Solidário

Para obter mais informações sobre a programação e convites entre em contato no (12) 98262-3838 ou acesse www.queroingressos.com/construindooamanha