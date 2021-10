Embraer comemora 15 anos do programa Executive Care para Jatos Executivos

A Embraer celebra durante a edição 2021 da convenção e exposição da National Business Aviation Association (NBAA)o 15º aniversário do programa de suporte para jatos executivos Embraer Executive Care. Por meio da transformação digital e na melhoria da experiência geral com o programa, a Embraer traz uma evolução por meio de processos aprimorados e foco no relacionamento. Além disso, antes conhecido como “EEC”, agora passa a ser chamado pelo nome completo: Embraer Executive Care. Mudança sutil, mas significativa, já que o nome indica o que a Embraer oferece a seus clientes: atendimento e suporte.

“O Embraer Executive Care foi criado para oferecer aos nossos clientes a melhor experiência em aviação executiva. Vamos manter o foco nas necessidades dos clientes, algo que os mantém conosco e vem sustentando o crescimento do programa nos últimos quinze anos”, explica Marsha Woelber, Diretora Global de Suporte ao Cliente de Aviação Executiva e Pós-Venda, Embraer Serviços & Suporte.

Por meio do Embraer Executive Care, a Empresa está constantemente aprimorando a experiência dos clientes. Planejamento, orçamento e suporte estão incluídos em uma taxa fixa mensal, além da cobrança por hora de voo para que os clientes possam prever a manutenção de maneira simples e fácil. Assim, os custos de todos os itens de manutenção programada e não programada são definidos e conhecidos no momento da inscrição no programa.

A manutenção de cobertura, bem como peças, desgaste normal, frete, câmbio, mão de obra e até mesmo equipes de resgate, norteadas pela experiência e suporte da Embraer como fabricante, podem ser escolhidos de acordo com um dos três planos de cobertura disponíveis e as necessidades e orçamento de cada cliente: Prime Parts, Standard e Enhanced. Ao longo de um ciclo de cinco anos, os benefícios do Programa incluem economias reais em relação aos custos de eventos programados e não programados no mesmo prazo, reduzindo gastos e promovendo uma experiência ainda melhor.

Com representações na Américas do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, África e países da Ásia-Pacífico, atualmente, mais de 700 aeronaves fazem parte ao Embraer Executive Care para manutenção. “A proteção do programa é um complemento perfeito para a garantia da aeronave e permite que os clientes tenham acesso a diferentes níveis de cuidado de maneira a atender seu orçamento e necessidades.”, disse Paulo McCluskey, Diretor do Embraer Executive Care.

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.