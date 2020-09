Carlos Lula : Como tirar um inseto do ouvido

Para muitas pessoas, a ideia de um inseto rastejando em seus ouvidos é aterrorizante. Embora não seja muito comum, um bug pode entrar no ouvido e até permanecer lá por algum tempo.

Existem algumas maneiras diferentes de o inseto entrar no ouvido. Ele pode rastejar durante a noite enquanto uma pessoa está dormindo ou voar em seu ouvido quando ela estiver fora.

se um inseto entrar no ouvido, pode morrer na hora. No entanto, também há uma chance de que ele permaneça vivo e continue se movendo.

Na maioria dos casos, um bug no ouvido não causa problemas significativos, mas às vezes pode levar a complicações. Independentemente dos perigos, a maioria das pessoas deseja remover o bug do ouvido o mais rápido possível.

Como saber se você tem um bug no ouvido

Em alguns casos, uma pessoa pode não perceber o bug entrando no ouvido e só pode ter sintomas mais tarde. Os sintomas mais comuns de um bug no ouvido são dor e desconforto.

O ouvido externo e o lado externo do tímpano têm vários nervos cranianos que transmitem informações ao cérebro. Um objeto estranho, como um inseto, pode irritar esses nervos.

O inseto pode ainda estar vivo e pode estar rastejando ou zumbindo, o que pode causar sensações estranhas no ouvido.

Dependendo do tipo de inseto, ele também pode morder ou picar repetidamente enquanto permanece preso na orelha, o que pode ser muito doloroso.

Sintomas adicionais de um bug no ouvido podem incluir:

uma sensação de plenitude no ouvido

inchaço

sangramento ou pus drenando do ouvido

Perda de audição

Como remover um bug com segurança

É essencial manter a calma ao tentar remover um bug, seja da orelha de outra pessoa ou da sua própria.

Embora ter um inseto no ouvido seja perturbador, ficar ansioso só tornará a situação mais difícil.

Para remover um bug do ouvido, siga estas etapas:

Incline a cabeça para o lado afetado e sacuda suavemente a cabeça para desalojar o inseto. Não bata no ouvido, pois isso pode causar problemas adicionais.

Se o inseto ainda estiver vivo, tente despejar uma pequena quantidade de óleo vegetal no ouvido para sufocá-lo.

Se o inseto estiver morto, tente enxá-lo do ouvido usando água morna.

Evite colar pinças, cotonetes ou outros objetos na orelha. isso pode empurrar o inseto ainda mais em direção ao tímpano, podendo causar lesões e perda auditiva.

Se o bug estiver no ouvido de uma criança com histórico de problemas de ouvido, incluindo infecções frequentes, tubos de timpanostomia ou tímpano perfurado, é melhor consultar um médico o mais rápido possível, em vez de tentar remover o bug em casa.

Precauções

Ao tentar remover um inseto da orelha em casa, é vital não colocar nada dentro da orelha, como um objeto de sondagem ou um cotonete.

Colocar algo na orelha pode empurrar o inseto ainda mais para dentro, o que pode causar danos duradouros.

várias complicações são mais prováveis ​​de ocorrer quando uma pessoa não treinada tenta remover algo de seu ouvido.

As complicações potenciais incluem cortes e hematomas no canal auditivo externo, bem como tímpanos rompidos.

Quando ver um medico

Quando não é possível remover um bug do ouvido em casa, é fundamental consultar o médico o mais rápido possível para evitar complicações.

Um inseto deixado na orelha pode continuar a arder ou arranhar, o que pode causar inflamação ou ruptura do tímpano. A infecção também é um risco.

O médico examinará o interior do ouvido com um instrumento chamado otoscópio .

Se o inseto estiver vivo, eles geralmente o matarão usando óleo mineral ou de oliva antes de enxaguá-lo do ouvido com água esterilizada.

Se for difícil enxaguar, eles podem tentar agarrá-lo com um par de pinças minúsculas.

Uma pessoa raramente precisará de algo mais do que anestesia local para mantê-la imóvel e calma enquanto o médico remove o inseto.

Em um estudo que examinou especificamente pessoas com um objeto estranho no ouvido, apenas 13,6% exigiram anestesia geral para o procedimento de remoção. Em 86,4 por cento dos casos, o médico removeu o corpo estranho usando uma pinça, sucção, uma sonda, um gancho fino ou uma seringa auricular, com ou sem anestesia local.

Dor e outros sintomas geralmente diminuem rapidamente após a remoção do bug. Se alguma picada ou arranhão resultar em inflamação, pode levar alguns dias para o inchaço desaparecer.

Em alguns casos, pode ser necessário usar antibióticos para prevenir uma infecção.

Prevenção

Não há como garantir que um bug nunca entre no ouvido, mas as pessoas podem tomar algumas medidas para reduzir o risco. Esses incluem:

usar repelente de insetos ao passar o tempo no campo

usar tampões de ouvido ao acampar

manter a casa limpa para reduzir a probabilidade de insetos dentro de casa

se um inseto entrar no ouvido, muitas vezes é possível removê-lo com remédios caseiros simples. Se isso não funcionar, é essencial consultar um médico o mais rápido possível.