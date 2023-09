Sarna canina: Por que ela acontece e como tratar

A sarna canina é uma das doenças mais comuns entre cães mas, infelizmente, pouco divulgada. É importante conhecer os sintomas da sarna e as causas que a provocam, para saber como tratar essa doença em seu animal de estimação.

Neste artigo, iremos entender os principais fatores que causam a sarna em cães e as diferentes formas de tratamento disponíveis para evitar e/ou curar essa doença.

O que é a Sarna

A sarna é uma doença de pele comum em cães, que ocorre quando os ácaros se alojam na pele do animal, causando irritação, inchaço, coceira e descamação. Esses ácaros são conhecidos como ácaros da sarna, ou Sarcoptes scabiei canis, e são transmitidos de animal para animal através do contato direto.

Causas da Sarna

A sarna canina pode ser causada por diversos fatores. O principal deles é uma alimentação inadequada, que pode levar à falta de nutrientes, vitaminas e sais minerais, o que afeta diretamente a saúde da pele do animal. Além disso, a umidade excessiva e a falta de higiene também contribuem para o desenvolvimento da doença. Com tudo isso, os cães mais afetados pela sarna são geralmente os animais de rua ou abandonados, justamente por não terem acesso aos cuidados mínimos necessários.

Outros fatores que podem influenciar no desenvolvimento da sarna canina em seu animal de estimação são o contato com outros animais infectados, ou animais de rua, a temperatura externa elevada,o clima úmido e a falta de vacinas.

Vacinas

A vacinação é outro fator importante para prevenir a sarna em cães, sendo recomendado, pelo menos, anualmente ou, para algumas raças, a cada seis meses. A vacinação, além de ajudar a prevenir a doença, ajuda a diminuir o risco de outras infecções que podem ocorrer.

Exames e Tratamentos

Quando seu animal está com sintomas de sarna, é importante procurar um veterinário com um sistema veterinário para realizar exames, como exame de pele, que identificam se o animal realmente está infectado. Depois disso, o médico veterinário poderá indicar o tratamento mais adequado e medicamentos que devem ser administrados por períodos curtos ou longos.

Alguns dos tratamentos mais comuns são os banhos com anti-sépticos para limpar a pele e remover as infecções, aplicação de pomadas para aliviar a coceira e o desconforto, medicamentos orais para aliviar a inflamação e, em alguns casos, cirurgia para a remoção de lesões cutâneas.

Se houver outros animais em casa, é importante mantê-los separados durante o tratamento, para não correr o risco de contaminação.

De maneira geral, manter uma rotina de cuidados com banhos semanais com produtos específicos para pets, é essencial para evitar a sarna e outros tipos de alergias e coceiras.

Também é importante verificar a alimentação do animal de estimação. Se a ração não contém os nutrientes essenciais para a saúde da pele, é importante fornecer alimentação adequada e suplementos vitamínicos para garantir o bom funcionamento da pele do animal. Geralmente, suplementos de ômega 3 e 6 são os mais indicados para tratar a pele do animal.

A sarna canina é uma doença comum em cães que possuem deficiência de nutrientes, mas que pode ser contida. É importante conhecer os principais fatores que podem causar a sarna e os tratamentos adequados para controlar os sintomas e prevenir o problema.

Não descuide da alimentação do seu animal de estimação, para garantir que ele receba os nutrientes necessários, além de manter o animal vacinado. Quando bem cuidado, um animal de estimação pode viver mais de 15 anos e proporcionar muitas alegrias a sua família.

Cuide do seu animal de estimação para evitar que ele desenvolva algum tipo de doença. Simples medidas preventivas como estas podem garantir a qualidade de vida do seu animal por muitos anos.

Foto de Kat Smith: https://www.pexels.com/pt-br/foto/fotografia-com-foco-raso-de-border-collie-adulto-preto-e-branco-551628/