São Paulo recebe o principal evento de energia solar da América do Sul

The smarter E South America reúne as principais empresas e os maiores especialistas para discutir as tendências e o potencial desse mercado na região

O The smarter E South America, que se realiza no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 18 e 20 de outubro, vai abordar os temas mais relevantes e as tendências do setor solar fotovoltaico e de energias renováveis no Brasil. Especialistas em energia solar fotovoltaica, armazenamento e gestão de energia estarão reunidos ao longo de três dias para discutir as tendências e o futuro desse mercado

Organizado pela Solar Promotion International GmbH, Pforzheim, pela Freiburg Management and Marketing International GmbH e coorganizado pela Aranda Eventos & Congressos, o The smarter E South America é composto pela Intersolar South America, mais importante feira e congresso para o setor solar da América do Sul.

Em paralelo, acontecem o ees South America, evento dedicado a baterias e sistemas de armazenamento de energia, o Eletrotec+EM-Power South America, destinado a instalações elétricas de baixa e média tensão, infraestrutura de energia e gestão energética, e também a Power2Drive, exposição especial de tecnologias para recarga de veículos elétricos.

Energia solar

Ao traçar um panorama desse mercado, Marcio Takata, diretor da Greener, consultoria que realiza estudos sobre o mercado de energia solar, chama a atenção para um fator que tem estimulado a expansão da energia solar: o custo. “Em apenas cinco anos, o custo do sistema de energia solar fotovoltaica para o consumidor residencial caiu de R$ 35.080,00 para R$ 19.520,00, uma redução de 44%”, observa.

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), por sua vez, calcula que desde 2012 a energia solar fotovoltaica já trouxe ao Brasil mais de R$ 51,3 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 292 mil novos empregos, evitando a emissão de 10,7 milhões de toneladas de CO2 na geração de energia.

Os organizadores do The smarter E South America estão confiantes de que será possível realizar um evento seguro e proveitoso para todos, especialmente diante da previsão de que, até sua data, toda a população acima de 30 anos do estado de São Paulo estará totalmente vacinada contra a Covid-19. A organização também enfatiza que seguirá todos os protocolos e procedimentos sanitários vigentes e está comprometida em oferecer um ambiente seguro e saudável que traga bons resultados a todos os participantes.

Para facilitar a participação nos debates do Congresso, alguns pacotes de ingresso estão sendo comercializados com opção de assistir às palestras remotamente.

Vacinação – Somente poderão ter acesso ao evento as pessoas que apresentarem comprovante de vacinação ou teste de COVID realizado 24 horas antes.

The smarter E South America 2021

Data: 18–20 de outubro de 2021

Horário da feira: 12h–20h

Horário do congresso: 9h–20h

Expo Center Norte – São Paulo, SP

Para mais informações visite:www.ThesmarterE.com.br

