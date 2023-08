Azul Cargo inaugura novo terminal de cargas em Viracopos

A Azul Cargo transporta em Viracopos 280 mil pacotes mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade

Azul Cargo, uma das principais empresas de transporte de carga do país, inaugurou nesta sexta-feira (25), o novo terminal de cargas (TECA) do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, que veio complementar os 10 mil metros quadrados já existentes. A extensão do TECA, que será destinado a cargas expressas, possui uma área total de 1.680 m² destinados ao armazenamento e manuseio de mercadorias.

Aeroporto de Viracopos

De acordo com a companhia, o novo terminal de cargas de Viracopos ficará localizado em um condomínio dentro do sítio aeroportuário, o que garante mais segurança, infraestrutura e agilidade ao processo de transporte de mercadorias. A Azul Cargo transporta em Viracopos 10 milhões de quilos de carga mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade, mobilizando mais 58 caminhões por dia para entregas na cidade de São Paulo e no interior do estado.

“A Azul Cargo acompanhou o movimento de crescimento do e-commerce, buscando atender às demandas do setor por prazos mais competitivos, segurança e cuidado no manuseio dos pacotes. Estamos entregando isso com tecnologia de logística e investimento em novos terminais de carga, anunciamos recentemente a expansão no aeroporto de Vitória e agora, a inauguração em Viracopos, que é o principal hub da Azul e tem uma localização estratégica para distribuição em todo estado de São Paulo. Nossa meta é sempre entregar o melhor para o Cliente”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

O novo terminal de cargas em Campinas tem como foco atender as principais empresas do e-commerce brasileiro, que são Clientes da Azul, contemplando a entrega rápida e realizando o transporte de diferentes categorias de produtos, como calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e até materiais farmacêuticos.

De acordo com a Anac, a Azul Cargo liderou o setor, com o transporte de mais de 10,7 milhões de pacotes. Hoje, a empresa detém 37% de market share, chegou ao marco de 300 lojas e atende 5.000 cidades no território nacional. Esse número representa 90% dos municípios e uma cobertura equivalente a 96% da população. Recentemente, a empresa ampliou a frota, investindo no cargueiro Classe F, que consiste em uma aeronave E195 transformada em cargueiro, entregando eficiência e flexibilidade na utilização da frota de acordo com as necessidades do mercado. No ar desde fevereiro de 2022, as cinco aeronaves Classe F certificadas para transportar cargas na cabine já contam com mais de 9 mil horas de voo e 21.500 toneladas transportadas. Além disso, a Azul Cargo diversificou a oferta de serviços, com opções que se encaixam a diferentes perfis de Clientes.

Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 4.800 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global. Saiba mais em www.azulcargoexpress.com.br.