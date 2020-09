Johnson & Johnson abre inscrições para programas de estágio e trainee 2021

Inglês não será mais requisito na seleção de estagiários e para algumas áreas de trainee. A companhia foi eleita este ano, uma das 10 melhores empresas para se estagiar do país

A Johnson & Johnson, maior e mais diversificada companhia global de saúde, anunciou a abertura de seus programas de estágio e trainee para 2021. A novidade dos processos, este ano, é que o inglês deixa de ser exigência para todos os candidatos a estagiários e em algumas áreas de trainee, com o objetivo de seguir evoluindo na inclusão de talentos mais diversos. Em 2020, a empresa foi reconhecida como uma das 10 melhores para se estagiar no país segundo a Glassdoor, site de recrutamento e carreira.

A companhia possui três divisões de negócios no Brasil: a Medical Devices, de dispositivos médicos; a Janssen, braço farmacêutico que lidera o desenvolvimento de uma das vacinas contra a Covid-19; e a Consumer Health, divisão de consumo que leva saúde e inovação às pessoas no mundo todo, por meio de marcas como JOHNSON’S®, SUNDOWN®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, NEOSTRATA®, BAND-AID®, SEMPRE LIVRE® e CAREFREE®, entre outras.

Pelo segundo ano consecutivo, a Johnson & Johnson foi considerada a melhor companhia de grande porte para a mulher trabalhar, segundo o Great Place To Work (GPTW). A consultoria também anunciou a empresa como uma das melhores para LGBTQI+ e no tema étnico racial.

Estágio

O processo seletivo para o programa de estágio 2021 na companhia será todo digital e o inglês não será exigido. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de outubro na páginas da empresa: http://mailchi.mp/b90cb705afe0/estagiojnj

Podem se candidatar estudantes com graduação entre dez/2021 e dez/2022. As vagas, nas unidades de São Paulo e São José dos Campos, são para várias áreas de atuação, abrangendo disciplinas em Humanas, Exatas e Biológicas e Ciências da Saúde.

A empresa deixou de exigir a língua inglesa para ampliar os perfis dos candidatos. A Johnson & Johnson busca uma nova geração de pessoas protagonistas e com histórias de vida singulares, que possam contribuir para a missão da companhia de transformar a trajetória da saúde no mundo.

“Trabalhamos a diversidade em diversas frentes e o inglês não pode ser impeditivo nesta seleção, pois é uma competência técnica a ser desenvolvida e contará com apoio da companhia para aqueles que precisarem. O objetivo é encontrar pessoas únicas e que vivam seu protagonismo”, diz Betina Lackner, diretora de RH da Johnson & Johnson.

O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas online que representam uma jornada de aprendizado e autoconhecimento em que o candidato poderá expressar sua individualidade.

O início das atividades para os selecionados será em janeiro e fevereiro de 2021. Além da bolsa auxílio, a empresa oferece auxílio-transporte, 30 dias de recesso, plano médico e almoço nas duas unidades.

Trainee

A seleção para trainees deixará de exigir inglês para a maior parte das carreiras, também para diversificar os perfis dos candidatos avaliados. Os aprovados que precisarem do idioma vão receber apoio da companhia para desenvolver essa competência, que é relevante para o desenvolvimento de carreira em longo prazo.

Todas as etapas serão online e as inscrições estarão abertas até 12 de outubro na página http://mailchi.mp/6bea6bceffc9/traineejnj. Podem participar quem possui graduação entre 2018 e 2020.

Há oportunidades para trainees nas áreas comercial, marketing, pesquisa e desenvolvimento e supply chain, nas unidades da capital paulista, de São José dos Campos e no Centro de Distribuição em Guarulhos.

“O programa de trainees da Johnson & Johnson tem o propósito de proporcionar aceleração de carreira, visando atrair, desenvolver e reter talentos diversos para que sejam os líderes da companhia no futuro e contribuam de forma inovadora e disruptiva para a maior empresa de saúde do mundo”, declara a executiva.

O programa tem duração de dois anos, período em que os trainees realizam rotações, projetos, capacitação e desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais voltadas para desenvolvimento da sua liderança. As atividades terão início em fevereiro de 2021.

Programas de Estágio e Trainee da Johnson & Johnson 2021

Inscrições para o programa de estágio: de 21 de setembro a 12 de outubro, na página http://mailchi.mp/b90cb705afe0/estagiojnj

Inscrição para o programa de trainee: de 21 de setembro a 12 de outubro, na página http://mailchi.mp/6bea6bceffc9/traineejnj

