São José EC vence União Suzano pelo Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão

São José fez 4 a 1 no União Suzano, na tarde desta terça-feira(20/10), no estádio Martins Pereira em São José dos Campos, na sua estreia no Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão. O São José EC marcou com Breno, Mykaell, Santiago e Lucas Lima. Deivid diminuiu para o time de Suzano, que segue com um ponto, dois a menos que seu rival.

São José EC -Foto:Rodolfo Moreira

Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão

Confira os jogos da 2ª rodada desta terça-feira (20):

Amparo 1 x 1 Brasilis

Flamengo 2 x 1 Itapirense

União Mogi 2 x 0 Atlético Mogi

São José 4 x 1 União Suzano

Mauá 2 x 1 Barcelona

Jabaquara 2 x 0 Ska Brasil