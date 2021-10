Ciclismo de Pindamonhangaba conquista ouro e bronze no 1º dia do Campeonato Brasileiro

A equipe de ciclismo de Pindamonhangaba (UniFunvic/Semelp/Gelog) começou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada conquistando um título nacional e uma medalha de bronze na prova de contrarrelógio individual, realizada nesta quinta-feira (21), no Autódromo Internacional de Londrina (PR).

Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada

O título foi conquistado por Ana Paula Polegatch na categoria Elite. Aniversariante do dia, a ciclista de Pindamonhangaba impôs um ritmo fortíssimo durante toda a prova e terminou os 15,1 km em 20min49, sendo 56 segundos mais rápida que a segunda colocada, Taise Benato (21min46), da Memorial/Santos. A medalha de bronze ficou com Tamires Radatz (21min47), da Avaí/Florianópolis.

Com o título conquistado em 2021, Ana Paula Polegatch tornou-se tricampeã nacional de contrarrelógio. Os outros títulos foram conquistados em 2014 e 2017.

“Estou feliz e emocionada. Gostaria de agradecer a todos da minha equipe, ao Manzo, ao Rone, pois não se ganha nada sozinha. Graças a esse trabalho conjunto, saímos daqui com o título”, disse a tricampeã brasileira.

Além do título na Elite, a equipe ainda teve Gabriela Gonçalves conquistando a medalha de bronze na categoria Sub23.

“Temos trabalhado para que o ciclismo de Pindamonhangaba se mantenha em destaque, sempre buscando pódios e um título brasileiro e ainda um bronze, é algo espetacular, sempre. Nesse momento é importante agradecer todos os patrocinadores e apoiadores que nos permitem seguir com esse trabalho”, destacou Benedito Tadeu Júnior, o Kid.

As disputas seguem agora com as disputas das provas de Resistência, com disputa das categorias de Base na sexta-feira. No sábado, será a vez da Elite e Sub23 feminino e, no domingo, a Elite masculino encerra esta edição do Campeonato Brasileiro de Ciclismo com uma prova de 146 km.

Ciclismo de Pindamonhangaba (UniFunvic/Semelp/Gelog)

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Semelp (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba); UniFunvic – Centro Universitário, GELOG, Penks Vestuário e FastCycle

Apoios: Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.com