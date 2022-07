Viagens corporativas: como funcionam as classes dos aviões

Saiba como planejar e controlar os custos das viagens de negócios da sua empresa

Planejar viagens de negócios é fundamental para controlar os custos da empresa e atender a clientes de todo o Brasil e do mundo. Contar com a ajuda de agências de viagens corporativas é uma boa alternativa para gerir viagens.

Aqui vamos falar sobre os modelos de viagens corporativas e as classes de aviões disponíveis nas agências brasileiras. Também vamos apontar os benefícios de organizar as viagens corporativas para empresas.

O que são viagens corporativas?

As viagens corporativas são viagens em que funcionários de uma empresa viajam em nome da organização. Essas viagens visam atender e prospectar potenciais clientes, vender produtos e serviços e expandir a atuação de empresas em outros estados e países.

Com a globalização, as empresas têm cada vez mais necessidade de ter uma atuação nacional e internacional, independente do segmento do negócio. Viagens para atender clientes, participar de congressos e outras finalidades de negócios são importantes para o crescimento de empresas no mercado.

Por isso, é importante que a empresa encare as viagens corporativas como investimento e não como despesa. Ainda assim, é essencial ter uma boa gestão das viagens para não desperdiçar custos e prover boas condições para os funcionários.

Quais as classes de aviões do Brasil?

Quem pensa em viagem, tem que pensar nas acomodações. As companhias aéreas costumam oferecer três tipos de classes em aviões: econômica, executiva e primeira classe. Confira mais sobre as classes abaixo:

Econômica

Classe mais básica e barata para viajar de avião. Mesmo assim oferecem comodidade com assentos reguláveis com encosto de cabeças, refeições durante o voo e até mesmo programação de vídeo e música em viagens longas.

Executiva

A classe executiva oferece um padrão melhor de serviços com poltronas ergonômicas e reclináveis, assentos com espaço maior do que na classe econômica, refeições e limites maiores para bagagem. Além disso, os passageiros possuem mais comodidades com salas especiais em aeroportos.

Primeira classe

A primeira classe é para quem deseja ter privacidade e conforto durante o voo. A oferta é de condições melhores em relação a assentos, refeições e outros benefícios. Os passageiros de primeira classe ainda contam com salas especiais e check-in rápido.

Como planejar viagens corporativas?

O planejamento de viagens corporativas é fundamental para que os funcionários possam ter o máximo de benefícios na próxima viagem de negócios da empresa. Seja para conquistar novos clientes, evitar algum cancelamento, firmar um novo contrato ou conseguir um aumento do ticket de um cliente.

Para que isso possa ser feito, é preciso entender que as viagens corporativas são um investimento e demandam um planejamento assertivo para que haja retorno. Confira abaixo algumas dicas para planejar viagens de negócios:

Estime e monitore os custos

Depois de definir o grupo de funcionários que irá na viagem, faça uma estimativa dos custos. Estipule os custos com passagem, hospedagem, transporte e alimentação para ter uma ideia do investimento necessário para a viagem.

A dica é usar um cartão corporativo da empresa para conseguir monitorar os gastos da viagem à distância. Dessa maneira, é possível saber se tudo está dentro do planejado e se houve necessidade de novos gastos por conta de alguma situação durante a viagem.

Seguro viagem e comunicação direta com os funcionários

Outro ponto importante no planejamento é estipular as formas de se comunicar diretamente com os funcionários que irão viajar. Esse é um jeito que a empresa possui de saber se todos estão em segurança e como está o andamento dos negócios.

Além disso, também é importante tomar cuidado com a segurança dos colaboradores. Para isso, uma boa dica é contratar seguro-viagem para todos, assim a empresa tem a garantia de uma boa cobertura em caso de algo inesperado durante a viagem.

As viagens corporativas são muito importantes para empresas em expansão. Com o mundo conectado pela internet, é importante pensar em negócios além das próprias fronteiras.

Foto de Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-de-paleto-preto-e-oculos-de-sol-pretos-enquanto-usa-o-smartphone-3778515/