Corrida de São Silvestre abre inscrições para 96ª edição

A programação oficial da 96ª Corrida Internacional da São Silvestre começa nesta quinta-feira (31/12) com a abertura das inscrições. A Prova será realizada no dia 11 de julho de 2021. Pela primeira vez na história foi necessária a transferência da data em razão da pandemia da Covid-19.

A nova data escolhida, porém, pode sofrer alteração de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes. Em caso de mudança, as inscrições presenciais para a 96ª edição continuarão válidas automaticamente para o dia 31/12/2021.

Algumas novidades foram implantadas. O participante terá a opção de se inscrever no Pelotão Premium, com kit e espaço de largada diferenciados. Além disso, o interessado também poderá se inscrever no Treinão Virtual, um preparativo para a sua participação na corrida presencial.

96ª Corrida Internacional da São Silvestre

Inscrições, valores e mais informações sobre a Prova, como períodos para se inscrever e Regulamento, estarão no site oficial www.saosilvestre.com.br, a partir de amanhã, 31 de dezembro.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos “pipocas”. A organização ainda estará monitorando a inscrição de atletas na categoria 60+, evitando as fraudes.

Gazeta Esportiva

Ainda nesta quinta-feira (31/12), data em que seria realizada a Prova, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a história da São Silvestre. O documentário vai ao ar às 18h no programa Gazeta Esportiva. O especial também poderá ser visto no site www.gazetaesportiva.com

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom.