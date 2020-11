São José acelera instalação de câmeras de segurança

Vanguarda em diversas áreas, São José dos Campos ingressou definitivamente na nova era do desenvolvimento sustentável, usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, principalmente na área de segurança pública. A Prefeitura intensificou o processo de instalação das 1.000 novas câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade. É o último passo antes da implantação do CSI (Centro de Segurança Integrada).

Atualmente, a cidade possui 493 câmeras de vigilância, que serão substituídas pelas novas câmeras e permitirão que o sistema de monitoramento chegue aos extremos da cidade e a bairros distantes da região central.

Aprovação popular

Na manhã desta segunda-feira (30), as câmeras foram instaladas no Jardim Limoeiro, na zona oeste.

Moradores do bairro destacaram a importância do novo sistema para melhorar a segurança em toda a cidade.

É uma ótima medida. Não tenho dúvida de que vai melhorar a segurança da população. Meu mercadinho já foi assaltado 42 vezes. Com esta câmera cheia de tecnologia aqui perto vou me sentir mais tranquilo para trabalhar”, disse o comerciante Arlindo Soares, 67 anos.

“A Prefeitura está de parabéns. A segurança em São José tem melhorado muito nestes últimos anos. Estas câmeras vão diminuir ainda mais a criminalidade”, afirmou a dona de casa Sandra Maria Santos, 58 anos.

Cidade Inteligente

O programa Cidade Inteligente, iniciativa pioneira no Brasil, começou a ser implementado em São José em 2019.

Serão 1.000 câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade, implantação do CSI (Centro de Segurança Integrada), interligação semafórica, internet gratuita à população nas praças, parques e prédios públicos, como escolas, unidades de saúde, poliesportivos e Casas do Idoso.

Trata-se do melhor projeto de segurança do país. O Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service) é um conjunto de ações inovadoras que serão utilizadas para otimizar a segurança pública por meio de recursos de inteligência e dados digitais.

A novidade beneficiará também setores como mobilidade urbana, saúde, educação, Defesa Civil, Bombeiros e polícias Civil e Militar, fazendo com que as pessoas tenham mais qualidade de vida.

A assinatura do contrato com a América Net LTDA, vencedora da concorrência pública com proposta de R$ 39,3 milhões, representou uma economia de R$ 53,3 milhões em relação ao valor de referência do edital. O contrato terá duração de quatro anos.

São José Unida

Na área da segurança pública, a ampliação das câmeras com os portais de segurança irá reforçar as ações do programa São José Unida, que reúne todas as forças policiais do município no combate à criminalidade.

O que é?

Cidades Inteligentes são aquelas que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, a segurança pública, os serviços públicos, tudo com base na inovação, custos reduzidos e a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Imagem de qualidade

As novas câmeras irão produzir imagens em full HD, sendo algumas delas com visão geral panorâmica.

As imagens contemplarão o serviço de inteligência, que possibilitará ainda o reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens serão salvas com data, hora e local, possibilitando registrar ocorrências em tempo real.

A ferramenta também permite detectar estacionamento ilegal e observar a concentração de pessoas dentro de um grande evento para melhor planejar a segurança de todos.

Wi-fi

A empresa contratada vai disponibilizar acesso à internet, por meio de wi-fi, em 165 unidades que integram a rede educacional. Serão 839 salas de aula com acesso à rede.

O serviço contempla ainda a cobertura de wi-fi para uso da população em 295 prédios da Prefeitura, incluindo unidades de saúde, escolas, Casas do Idoso, centros poliesportivos, parques e praças.

O usuário poderá se conectar gratuitamente a qualquer uma das redes wi-fi públicas utilizando o mesmo login e senha com que se cadastrou no sistema disponibilizado pela empresa, ou utilizando autenticação integrada às principais redes sociais, como Facebook e Google.

Centro de Segurança Integrada

As imagens de todas as câmeras de monitoramento ficarão interligadas ao CSI (Centro de Segurança Integrada) por meio de links para tráfego de imagens.

Através do controle semafórico, poderão ser controladas as “ondas verdes”, além de regular os semáforos de modo on-line.

O CSI vai operar 24 horas por dia, sete dias por semana.

Um sistema de videowall, montado no Parque Tecnológico, permitirá a visualização de todas as câmeras de monitoramento, de todos os recursos analíticos, do gerenciamento de gráficos e mapas e das imagens das câmeras dos radares.

Raio X do sistema

• 31 câmeras panorâmicas

• 431 câmeras Dome’s (360º)

• 538 câmeras fixas

• 295 pontos de internet gratuita

• 151 unidades da Prefeitura interligadas (ainda mais agilidade nos atendimentos)

• 839 salas de aula conectadas

• 4 unidades da Casa do Idoso interligadas

• 60 unidades interligadas (parques, unidades esportivas e poliesportivos)

• 64 hospitais e UBS’s

As 1.000 novas câmeras com inteligência, tecnologia de ponta e reconhecimento facial melhorarão a segurança em toda a cidade – Foto: Claudio Vieira/PMSJC