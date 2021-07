São José dos Campos recebe o voo inaugural do Turismo da Fé

São José dos Campos recebeu nesta segunda-feira (26/07) o voo inaugural do chamado Turismo da Fé, que vai ligar diversas cidades brasileiras a destinos religiosos do Vale do Paraíba, como os Santuários de Aparecida, Frei Galvão e Canção Nova.

O aeroporto de São José, em processo de concessão à iniciativa privada, foi escolhido pela sua localização estratégica e por sua boa infraestrutura.

O voo inaugural saiu do Rio de Janeiro e aterrissou às 9h no Aeroporto Professor Urbano Stumpf. O evento faz parte das comemorações dos 254 anos de aniversário da cidade.

Após a aterrissagem, o avião foi “batizado” com jatos d’água e os passageiros serão recepcionados por representantes da Prefeitura, outras autoridades e convidados.

A programação prevê ainda a apresentação do projeto e um city tour por atrações turísticas de São José dos Campos. A ida para Santuário Nacional de Aparecida, via transfer, está prevista para 17h.

Novos fretamentos

Além do Rio de Janeiro, os fretamentos também estarão disponíveis para grupos partindo do Distrito Federal, via Aeroporto Internacional de Brasília, e de Belo Horizonte, através do Aeroporto da Pampulha.

Outras cidades também serão incluídas no roteiro em breve, de acordo com as operadoras Turismo da Fé e Senator Tour Operator, responsáveis pelos fretamentos exclusivos.

As operadoras se uniram à OMNI Aviation, empresa que apresentou o plano de utilização do aeroporto para o turismo religioso a representantes da Prefeitura de São José no último dia 29 de junho.

A aeronave utilizada será o turboélice ATR-42-500, que possui 47 lugares e interliga aeroportos de grande, médio e pequeno porte.

O circuito religioso que inclui Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá, recebe mais de 15 milhões de visitantes por ano.

Turismo da Fé

Pacotes

Os pacotes incluem 2, 3, 4 ou mais noites de hotel com meia pensão (café da manhã e jantar), transfers de chegada e saída, ingressos para as atrações no Santuário e passeios acompanhados por um guia.

A bordo os clientes terão serviço com refeições quentes, bem como receberão uma garrafa de água exclusiva de Aparecida (no formato da santa padroeira do Brasil), uma nécessaire com um terço, um vidro com água benta, um mapa de Aparecida (ou de outros destinos quando for o caso) e álcool em gel.