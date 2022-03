Cooperativa de Crédito independente de São José dos Campos é a primeira a conseguir convênio com o INSS

A Cooperativa de Crédito dos funcionários da Johnson & Johnson, em São José dos Campos, é a primeira cooperativa de crédito independente a conseguir convênio com o INSS, o que possibilita ex-funcionários aposentados de uma das maiores empresas de saúde do mundo a se associarem e garantirem benefícios, como linhas de crédito com taxas mais baixas que o mercado, retorno de parte dos juros pagos pelos empréstimos realizados, subsídios médicos e de próteses, eventos e cursos de desenvolvimento e educação financeira, qualidade de vida, e muito mais.

Segundo o gerente de negócios da CooperJohnson, Paulo Lavezo, esse convênio com o INSS também beneficia a cooperativa, possibilitando o crescimento em número de cooperados e receitas, trazendo mais negócios e resultados para Cooperativa. Além disso todo o resultado volta para o próprio cooperado em forma de benefícios, já que é uma Instituição Financeira sem fins lucrativos.

Instituto Nacional do Seguro Social

As negociações com o Instituto Nacional do Seguro Social iniciaram em 2019, seguindo todo um trâmite de análise documental que comprovasse a capacidade de operacionalização dos empréstimos pela CooperJohnson. Com a aprovação do INSS foi iniciada a formalização para a utilização do sistema Dataprev que operacionaliza os descontos em folha dos aposentados. Após a adesão ao sistema à CooperJohnson, iniciou a adequação sistêmica e construção de regras e procedimentos para a divulgação da linha aos cooperados, e em outubro de 2021 foi feita a primeira operação fazendo com que todos os esforços valessem a pena.

Para os aposentados, essa nova possibilidade traz mais segurança na contratação do empréstimo, pois além de ser contratado em uma cooperativa de renome que atua há quase 50 anos, o empréstimo possui taxas competitivas e também um seguro prestamista, que serve para garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor, caso aconteça o falecimento do Cooperado.

CooperJohnson

Quem pode se associar? Ex-funcionários aposentados, que possuem algum registro da J&J na carteira de trabalho, que se aposentaram pelo INSS. Para saber mais informações, ou como se associar, entre em contato pelo telefone (12) 2112-0400 ou pelo e-mail contato@cooperjohnson.com.br.