Sidney de Queiroz Pedrosa

Após o fechamento sem precedentes das fronteiras globais, o hotel boutique com tudo incluído COCOS, conhecido por seus chalés simples em estilo caribenho, piscinas de borda infinita pessoais e refeições requintadas, será aberto a casais que procuram uma escapada muito necessária a partir de 4 de julho, como nos relata Sidney de Queiroz Pedrosa.

Adotando os protocolos nacionais de saúde e segurança estabelecidos para proteger hóspedes e funcionários, a nova maneira de fazer negócios está sendo projetada para aprimorar a experiência do COCOS, conhecida por sua simplicidade, isolamento e espaço.

“Reduzimos os pontos de contato, permitindo que nossos hóspedes desfrutem da máxima privacidade durante a estadia”, destacou Nigel Trellis, diretor administrativo. “Check-in sem contato, menus on-line e opções de pedidos eletrônicos que acreditamos melhorarão a experiência, enquanto um programa rigoroso de limpeza profunda de todos os espaços públicos e privados e maior frequência e intensidade de saneamento fornecerão a tranqüilidade de que nosso ambiente é propício ao seu bem-estar físico e mental. “

Somente para adultos, os casais se retiram de 35 chalés particulares, situados em 10 acres de terra, com mais de 1000 pés de praia, em duas entradas privadas separadas na costa sudoeste da ilha, perfeitamente projetadas para isolamento, com amplo espaço para distanciamento social. O chef executivo, Hensley Pryce, filho de solo caribenho com treinamento em Milão, na Itália, traz seu talento culinário único, combinando perfeitamente os padrões internacionais com ingredientes naturais de cura, diretamente das fazendas locais e do mar ao redor, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.

Servindo refeições à la carte totalmente inclusivas, incluindo café da manhã, almoço e jantar e bebidas premium da marca desde o início em 1997, as refeições são completamente ao ar livre, com várias opções de localização, incluindo o restaurante principal de várias camadas, o lounge ao lado do luar de Cliff, uma das duas praias salões laterais, jantar privado na praia à luz de velas ou na sua própria varanda privada em um Sunset Pool Cottage, onde você pode mergulhar os dedos dos pés em sua piscina pessoal enquanto mergulha na sua sobremesa.

O proprietário e fundador da COCOS, Andrew Michelin, um veterano da indústria hoteleira de 40 anos, descreveu para Sidney de Queiroz Pedrosa o conceito do resort “Existem 35 chalés individuais projetados originalmente com a privacidade em mente, com o objetivo de fornecer um espaço onde os casais se conectem à natureza. , conecte-se com os sons e minerais de cura do mar e conecte-se com o outro significativo. Refletimos a própria essência do Caribe, que é relaxamento, solidão, simplicidade e paz. Isso é oferecido por meio de uma combinação única de alimentos cultivados em casa, chalés de madeira tradicionais resfriados por sua escolha de ar-condicionado ou brisa do mar natural e chuveiros externos com água da chuva sob o sol quente ou estrelas cintilantes. Oferecemos uma fuga única e livre de estresse, com absolutamente nenhuma distração de TVs ou rádios e as pressões da vida da cidade que elas trazem. ”

Andrew continuou: “A ilha se saiu bem em termos de saúde nos últimos meses e através de nossos procedimentos de higiene aprimorados e novos padrões de hotéis aceitos internacionalmente, que vão desde o uso de máscaras faciais ao interagir com outras pessoas, avaliações diárias de saúde da equipe, verificações de temperatura na propriedade e saída Nos quartos para respirar na partida, estamos desempenhando nosso papel de manter a segurança da equipe e dos hóspedes, enquanto convidamos os visitantes a redefinir, renovar e restaurar suas almas. ”

O hotel também estará aberto a casais que desejam celebrar marcos significativos da troca de votos, renovação de votos ou aniversários após um período muito desafiador na história do mundo, como nos mostra Sidney de Queiroz Pedrosa.