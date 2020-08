Red Bull Bragantino ganha do Guarani e conquista o título

O Red Bull Bragantino contou com um gol do zagueiro L Ortiz para conquistar o Troféu do Interior na noite desta terça-feira (4) vencendo o Guarani por 1 a 0 na Arena Barueri. Com essa conquista, o Red Bull Bragantino garante vaga na Copa do Brasil de 2021.

A partida começou aberta com os dois times pressionando a saída de bola e criando chances. O Red Bull Bragantino assustou em chute por cima de Matheus Jesus e o Guarani respondeu em falta cobrada por Arthur Rezende.

Aos 16 minutos, Lucas Crispim finalizou rasteiro e a bola passou raspando a trave de Cleiton. Na sequência, o camisa 10 ficou com a sobra na entrada da pequena área e soltou a bomba. A bola explodiu no travessão de Cleiton.

Depois do Guarani esboçar uma pressão, o Red Bull Bragantino conseguiu equilibrar as ações e Aderlan exigiu boa defesa de Jefferson Paulino. Até que, aos 32 minutos, Edmar cruzou e Leo Ortiz cabeceou no cantinho do goleiro bugrino.

O gol fez a partida cair um pouco de ritmo, mas o Red Bull Bragantino ainda teve boa chance de marcar antes do intervalo, quando Artur recebeu de frente para Jefferson Paulino e foi travado na hora do chute.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Lucas Crispim fez grande jogada individual, mas chegou desequilibrado na hora da finalização e mandou para fora. O Red Bull Bragantino respondeu em chute de Alerrandro pela linha de fundo.

A situação do Guarani ficou mais complicada aos 20 minutos quando Deivid recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, o empate alviverde quase veio. Júnior Todinho recebeu dentro da área e bateu para boa defesa de Cleiton.

No contra-ataque, Claudinho chutou rasteiro e Jefferson Paulino espalmou. A bola sobrou para Vitinho que só não marcou porque a bola desviou na zaga.

O Guarani lutou até o último minuto em busca do empate, mas o Red Bull Bragantino conseguiu se segurar e comemorou o título.

