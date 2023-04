São José dos Campos recebe o 11º Festival Gastronômico

São 42 estabelecimentos reunidos com a melhor gastronomia do Vale entre os dias 20 de abril a 20 de maio

Em sua décima primeira edição, o Festival Gastronômico de São José dos Campos retorna com um seleto grupo de 42 restaurantes, bares, pizzarias e hamburguerias da cidade, cada um participando em seus endereços com dois pratos selecionados para o evento.

Os chefs elaboraram opções bem variadas com uma gastronomia que atenda aos mais diversos e exigentes paladares mostrando sua riqueza gastronômica para a região do Vale do Paraíba.

São 84 pratos para satisfazer todos os gostos e bolsos com opções que vão de R $23,00 para uma pessoa até 469,00 para quatro pessoas.

Fazendo o pedido de um prato o cliente ganha uma raspadinha e pode ganhar um dos 1.000 prêmios, além de drinks em dobro a R$ 30,00, taça de vinho argentino em dobro a R$ 20,00 e petit gateau em dobro com preço do cardápio de cada casa (compre 1 e ganhe outro).

Além de poder participar do concurso fotográfico “Momento Festival 2023 no Instagram, é muito fácil, basta tirar uma foto consumindo um prato participante do evento, publicá-la no feed com a #momentofestival2023, seguir e marcar o @festgastronomicosjc e o instagram da casa participante onde tirou a foto.

A foto mais curtida irá ganhar uma Super Cesta recheada com dezenas de produtos, além Day Use no Hotel Vale do Sonho em Guararema para duas pessoas com direito a café da manhã e almoço.

Confira o roteiro gastronômico com as casas participantes e as opções de pratos: https://bit.ly/3ZZCCVg

Para os Chefs e Cozinheiros:

As inscrições para o concurso Chef Revelação São José 2023 já estão abertas para Chefs e cozinheiros residentes ou que trabalham em São José dos Campos podendo se inscrever de 10 a 30 de abril através do e-mail: larissa.rbovi@sp.senac.br

Deverá ser enviada uma receita contendo como ingredientes principais Filé Mignon, Arroz Arbóreo ou Preto ou Integral e uma entrada com os ingredientes copa defumada ou pastrame ou bacon artesanal, a escolha dos participantes será definida por júri técnico e selecionadas as dez melhores para que os concorrentes preparem as entradas e pratos de forma presencial no dia 09 de maio na cozinha escola do SENAC São José dos Campos.

Dos dez concorrentes selecionados serão escolhidos os três melhores através de critérios técnicos com premiação e troféus para o 1º, 2º e 3º colocados.

Veja a lista das casas participantes:

A Baronesa São José, Água Doce Cachaçaria, Araukarien, Arena Sunset, Armazém Juca Birita, Bar do Deis, Bar do Digão, Bar do Wave, Boteco da Gema, Canto do Galeto, Capital da Vila Anchieta, Cassiano Restaurante, Chaparral Boteco, Chaparral da Villa, D’Angelo Pizza, Disk me Disse, Dom da Carne, Dona Carmela, Fazenda da Vovó, Galeteiros, Hangar 13, Haruf, La Bodega, Marujo Beat Bar, Mr. Hoppy, Novotel, O Funil, O Porco Voador, Okinawa, Parrilla Del Capital, Paulista Burger, Pizza Me, Posto 012, Raw Salad, Rei do Filét, Restaurante Bahia do Vale, Seu Dito, Seu Maxixe, Sheriff, Sr. dos Peixes, The Burger, Troina.

Festival Gastronômico de São José dos Campos

O Festival Gastronômico de São José dos Campos é uma realização da MR5 Marketing e Eventos, City Clube SJC e Usina 360, conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, Sinhores, Senac e Sebrae.

Instagram @festgastronomicosjc

Imagem de Adelia Rosalinda por Pixabay