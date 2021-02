O Alquimista terá tradicional fondue com queijos e chocolates artesanais em Monte Verde

Conhecido por ser um prato super romântico, o Fondue não se limita somente aos casais apaixonados. Ele também é o favorito em várias outras ocasiões. Para consumi-lo, basta cair um pouquinho a temperatura e aí está decidido o melhor momento para prová-lo. O distrito de Monte Verde, estância turística mais importante de Minas Gerais, tem tradição na oferta dessa delícia gastronômica e um clima perfeito para provar a iguaria suíça que tornou-se referência por lá.

Muitos endereços de Monte Verde ofertam o prato no cardápio. Porém, o restaurante O Alquimista foi buscar a origem da receita e das tradições do fondue para oferecer a melhor experiência aos seus clientes. Qualidade e essência foram os sinônimos buscados para a elaboração desse mágico prato.

Onde e quem criou o Fondue?

O fondue foi criado na Suíça, durante a Segunda Guerra, por camponeses das regiões montanhosas que não conseguiam buscar alimento nas cidades devido ao frio intenso e muitos combates. Eles começaram a aproveitar os restos de queijo que produziam para não morrer de fome. Como havia muito queijo, os camponeses acabaram inventando uma comida quente e simples a partir dele. Essa invenção era saborosa e ao mesmo tempo nutritiva, além disso, também os mantinha aquecidos.

O queijo ficava no fogo até derreter, então os camponeses mergulhavam pedaços de pão no creme borbulhante que se formava, e assim se alimentavam. A versão doce surgiu muito tempo depois, no fim da década de 50, quando o famoso chef Conrad Egli, do restaurante Chalet Suísse, em Nova York, começou a servi-lo como sobremesa, trocando o queijo pelo chocolate.

A proposta do Restaurante O Alquimista é de proporcionar ao cliente o máximo em sabor, textura, cor e paladar. O Chef Edu Cardoso está trabalhando com os melhores fornecedores de queijo e de chocolate e propõe uma releitura na proposta do prato. Os queijos Emental e Gruyère ganham toque especial, com molhos especiais e pães artesanais. O de chocolate também terá inovações; além das frutas da época, serão servidos também frutas sazonais, como figo, pitaya e cereja.

O Alquimista inaugura o fondue em seu cardápio a partir desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, e informa que, ainda neste mês, abrirá um espaço exclusivo para um dos mais sofisticados Sushis da Mantiqueira. Aguardem!

Valdir Ruppel e Chef Edu Cardoso-Foto:Divulgação

O ALQUIMISTA

Capacidade: 170 pessoas, mas com os protocolos durante a pandemia, o restaurante abre suas portas para no máximo 90 pessoas. Os protocolos são rigorosos com medição de temperatura, distanciamento das mesas, uso de máscaras álcool em gel tanto para clientes quanto para os funcionários.

Aceita todos os cartões de crédito. Abre de terça-feira até domingo, das 12 às 23 horas.

Endereço: Avenida Monte Verde, 541.

Reservas: (35) 98708-8072 ou (11) 96913-8583

Instagram @olaquimista_restaurante

Imagem de M W por Pixabay