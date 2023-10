SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARTICIPA DE MUTIRÃO NACIONAL DE DESCARTE DE LIXO ELETROELETRÔNICO

Ação coletiva é realizada pela Circulare com apoio da ARL Vale com coleta nos condomínios

Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, São José dos Campos dará início a uma ação de coleta de lixo eletroeletrônico nos condomínios da cidade. A iniciativa faz parte do mutirão nacional pelo Dia Mundial do Lixo Eletroeletrônico, comemorado no dia 14 de outubro. O movimento criado pela startup Circulare, acontece no município em parceria com a ARL Vale.

Os moradores serão informados sobre o dia em que a coleta será realizada no condomínio, para que possam levar eletrodomésticos e eletroeletrônicos quebrados ou obsoletos para a porta da residência. “Somos um ecossistema e temos um compromisso com o planeta, queremos que esses equipamentos sejam reciclados de forma correta e essa matéria-prima possa ser reaproveitada, além disso, gerar renda para os recicladores, ajudar as empresas fabricantes na logística reversa e ainda salvar o meio ambiente”, diz Livia Gerente de Marketing da Circulare, startup responsável pelo mutirão.

O objetivo da ação nacional é promover a conscientização sobre a importância do descarte correto de eletroeletrônicos quebrados ou fora de uso, para evitar a contaminação do meio ambiente e principalmente, promover a economia circular. Na lista dos itens que podem ser descartados estão todos os que possuem algum tipo de eletroeletrônico, como brinquedos, computadores e celulares sem uso, eletrodomésticos. “Tudo o que tem uso de pilha ou precisa de energia para funcionar está nesta lista”, diz Lívia.

Estima-se que no Brasil, por ano, são produzidas cerca de 2,1 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos eletrônicos, ou seja, tudo que precisa de energia para funcionar e que são descartados porque estão obsoletos ou quebrados. Nessa lista estão desde computadores, aparelhos celulares, tablets, televisores, pilhas, motores, travas eletrônicas, até difusores eletrônicos, base elétrica de inseticidas e muito mais. A má notícia é que menos de 3% desse material é reciclado, segundo o relatório The Global E-Waste Monitor de 2020.

As consequências desse baixo índice de reciclagem é desastrosa, tanto para o meio ambiente, que pode ser contaminado quando o descarte é feito em lixo comum, quanto para a economia, que deixa de circular. De um único aparelho é possível retirar plástico, vidro, cobre, metais preciosos (ouro e prata), papel e muitos outros materiais que voltam para a cadeia produtiva para a fabricação de novos produtos.

A Circulare é um ecossistema com o propósito de tornar o mundo 100% circular, por meio de um movimento que constrói redes e conecta empresas, recicladores e consumidores para garantir a Economia Circular dos Resíduos Eletroeletrônicos. A Plataforma Circulare possui parceria com 19 recicladores localizados em 10 estados brasileiros e através da tecnologia, digitaliza a gestão das operações e garante a rastreabilidade dos resíduos processados em toda a cadeia logística. A partir desta rede com capilaridade nacional, a Circulare oferece Programas individuais de Logística Reversa para Fabricantes e Importadores de produtos eletrônicos, garantindo a conformidade ambiental.

O Dia Mundial do Lixo Eletrônico foi estabelecido em 2018 pelo WEEE Forum, uma instituição europeia, sem fins lucrativos e que é o maior centro multinacional de competência do mundo em gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. O objetivo dessa data é conscientizar o cidadão sobre a importância de remover de suas casas os equipamentos quebrados ou sem uso e fazer o correto descarte em pontos de entrega para serem reciclados, estimulando a economia circular.

A ação acontecerá simultaneamente nas cidades de (PB) e São José dos Campos (SP), Joinville (SC), São Paulo (SP), Santo André (SP), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Uberlândia (MG), Ceilândia (DF), João Pessoa em parceria com recicladores locais.

Mutirão Nacional Dia do Lixo Eletroeletrônico

Dias 9, 10 e 11 de outubro Porta a porta – Verifique a data como o seu condomínio