CNN Brasil prepara a maior cobertura já realizada da Agrishow

Entrevistas, reportagens e análises terão transmissão multiplataforma a partir de um estúdio móvel

A CNN Brasil prepara a cobertura da maior exposição de tecnologia agrícola do Brasil, a Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, entre os dias 25 e 29 de abril deste ano. A ideia é desenvolver a mais completa cobertura já feita do evento, com transmissão multiplataforma a partir de um estúdio móvel no espaço da feira, em Ribeirão Preto (SP). Especialistas e personalidades do agronegócio serão entrevistados no local pelo jornalista Evandro Cini, para falar sobre produção agropecuária, tecnologia, inovação e sustentabilidade, entre outros temas relevantes do setor. A cobertura contará com uma equipe para a produção de reportagens sobre os vários ângulos do agronegócio presentes no evento e terá a participação, a partir dos estúdios de São Paulo, dos apresentadores Márcio Gomes e William Waack. Na última edição, em 2019, a Agrishow recebeu 159 mil visitantes e movimentou R$ 2,9 bilhões em negócios.

Agrishow

A ampla presença da CNN Brasil na Agrishow reforça a estratégia de investimento no agronegócio, um dos principais pilares do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O vice-presidente de conteúdo, Américo Martins, ressalta a importância de um olhar mais profundo e analítico para o setor. Segundo ele, “profissionais do canal e outros que estão sendo contratados vão fazer uma cobertura mais robusta em programas mais longos, porque o agronegócio é um setor gigante da economia brasileira, assim como a produção agrícola do Brasil é gigante para o mundo.”

Cobertura integrada e conteúdos exclusivos

Além de manter uma cobertura diária integrada, com inserção de notícias, análises e entrevistas na programação multiplataforma, a CNN Brasil lançou, em novembro de 2021, o “Boletim Conexão Agro“, um produto exclusivo para a área, apresentado por Evandro Cini às terças, quintas, sábados e domingos (10h30). “A ideia é contribuir para o aprofundamento da conexão entre a cidade e o campo e mostrar que o agronegócio é responsável por grande parte do que se consome diariamente”, afirma Cini. Segundo ele, o programa é um espaço para ouvir com cuidado e responsabilidade quem atua no setor e dar uma visão tecnológica do agronegócio. Essa nova visão traz mudanças significativas para o produtor rural, dentro e fora da propriedade, de forma dinâmica, em evolução constante, com o uso de novos recursos para a produção.

Evandro Cini

Evandro Cini tem ligação direta com os temas ligados ao campo. “Eu nasci e cresci na roça, no interior de São Paulo. Sou filho de agricultores e, durante a minha adolescência, trabalhei com meus pais e irmãos nas nossas lavouras de frutas”, conta. “Como jornalista, sempre gostei de abrir espaço na rotina para contar histórias do campo. Fiz reportagens sobre a cultura da soja e a disputa por terras no Mato Grosso do Sul, por exemplo, bem como mostrei o trabalho cuidadoso dos agricultores de São Paulo”, completa. O apresentador afirma: “Falar do agronegócio faz eu me sentir em casa.”

Evandro Cini-Foto:Divulgação

“Boletim Conexão Agro”

O “Boletim Conexão Agro” é o primeiro de uma série de produtos sobre o agronegócio previstos para lançamento pela CNN Brasil no modelo de parceria com grandes empresas. Muito mais do que projetos individuais para o setor de agronegócios, a marca oferece uma multiplataforma com produtos de conteúdo exclusivo disponíveis em rádio, televisão e mídias digitais, além de eventos.

Reforçando a estratégia de proporcionar qualidade e diversificação, dois novos especialistas foram contratados em janeiro para falar do agronegócio em vários momentos da programação: Marcos Fava Neves e Carmen Perez. Apecuarista de Mato Grosso, que ganhou destaque por defender o bem-estar animal, é uma das 100 Mulheres Poderosas do Agro na lista da revista Forbes. Fava Neves éprofessor de Administração da FEA-RP/USP, com experiência em estratégia e marketing aplicada ao agronegócio e alimentos.

CNN Brasil

A CNN Brasil começou a operar em 15 de março de 2020 produzindo conteúdos multiplataformas, com notícias transmitidas na TV, rádio, site, aplicativo e YouTube e, ainda, em perfis nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, pushes, notificações, newsletters e podcasts.

A emissora que já conquistou 20 prêmios tem em seu elenco alguns dos jornalistas mais reconhecidos e com maior credibilidade junto ao público nacional, além de novos talentos do telejornalismo.