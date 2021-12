Empresa especializada em cadeia fria é certificada com selo voltado para logística reversa de embalagens

A sustentabilidade está na agenda dos principais governantes mundiais e também no ambiente corporativo. Por isso, muitas empresas estão avançando com o seu compromisso com a reciclagem e logística reversa.

No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, no ano passado, foram mais de 30 bilhões de latas recicladas no país. No ano anterior, 45.500 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas e 155 toneladas de pilhas e baterias foram recolhidas e destinadas de forma adequada, e 490 milhões de litros de óleo lubrificante deixaram de contaminar o lençol freático.

Esses são apenas alguns exemplos de como é importante a conscientização de todos na preservação do meio ambiente. E nessa esteira está o Grupo Polar, especializado em soluções para a cadeia do frio, que acaba de receber o selo eureciclo, maior certificadora de logística reversa de embalagens do Brasil.

Para a Polar, preocupar-se com a sustentabilidade traz benefícios para toda a sociedade e essa responsabilidade está presente em todas as fases do processo produtivo e na jornada do negócio, desde a matéria-prima até a produção e entrega dos produtos para os clientes finais. Hoje, a sustentabilidade nos processos empresariais proporciona crescimento econômico e melhor posicionamento no mercado.

Certificação

Com a missão de elevar as taxas de reciclagem e criar valor para todos os agentes dessa cadeia, a eureciclo criou um mecanismo de oferta e demanda de certificados de reciclagem rastreáveis, que resultam em um fluxo de contínuos investimentos para o desenvolvimento do setor.

Criado em 2016, o selo eureciclo tem o objetivo de promover impacto entre as empresas e a cadeia de reciclagem, mostrando aos consumidores uma revolução sustentável, com confiabilidade e segurança. Ele indica que as marcas que o estampam em seus rótulos valorizam e investem no trabalho da reciclagem, por meio da compensação de pelo menos 22% da massa total de embalagens vendidas no país. Destina-se às marcas que buscam comunicar sua preocupação e seus esforços em mitigar os impactos do seu negócio no meio ambiente.

Grupo Polar

O Grupo Polar possui o selo de 100% de compensação das suas embalagens de produtos pré e pós-consumo, firmando a parceria com o foco em manter a neutralidade de resíduos no mercado com relação a sua operação.

Essa certificação vem confirmar uma das grandes preocupações que norteiam as atividades da empresa há mais de 20 anos. “Estamos na década da ação para a sustentabilidade e o Grupo Polar sai na frente com a visão de que a gestão de resíduos, desde nossa produção até a destinação final do pós-consumo de nosso produto, deve incentivar a cadeia da reciclagem e economia circular por meio do cooperativismo para a logística reversa”, declara Amir Hernandez Musleh, engenheiro ambiental e responsável pelo Departamento de SocioEcoficiência.

“Juntos, investimos recursos financeiros diretamente no setor, para aumentar a capacidade trabalho e, ao mesmo tempo, valorizar o serviço ambiental prestado pelos profissionais, porque eles são fundamentais nesse processo. Quando conectamos todos os atores, conseguimos acelerar nosso objetivo de elevar as taxas de reciclagem do país, em cada estado, e para todos os materiais e isso não seria possível sem parcerias como essa”, explica Thaís Furlanetto, analista de Sucesso do Cliente da eureciclo.

Até o momento, a eureciclo compensou mais de 322 mil toneladas de embalagens pós-consumo e os operadores de coleta e triagem foram remunerados com mais de R$17 milhões. O valor pode ser investido da melhor maneira para cada necessidade, desde contratações e aquisições de máquinas, até o pagamento de maiores salários e impostos, como o INSS, por exemplo. Hoje, a certificadora impacta cerca de 17 mil vidas, levando melhoria de condições de vida e trabalho para pessoas que atuam em operadores homologados e suas famílias.

Há 20 anos, o Grupo Polar oferece soluções completas em todos os elos da cadeia fria e foi a primeira a desenvolver elementos refrigerantes e equipamentos de monitoramento, além de qualificar embalagens, ambientes, equipamentos e frotas refrigeradas. Integra verticalmente todas as atividades desenvolvidas pelas empresas Polar Técnica, Cibragel, Valida e a loja virtual Polar Store. É uma das poucas empresas do setor a ter a certificação ISO 9001:2015. https://grupopolar.com.br.

eureciclo

A eureciclo certifica a logística reversa de embalagens pós-consumo de empresas de todo o Brasil, por meio de uma plataforma de tecnologia que rastreia os dados da cadeia de reciclagem e confere consistência e escalabilidade ao processo, fornecendo para a indústria certificados de reciclagem robustos e transparentes. Para isso, utiliza o modelo de compensação ambiental, que consiste em garantir que o mesmo volume das embalagens que uma empresa coloca no mercado foi destinado à reciclagem. A homologação de seus operadores parceiros é um dos pontos-chave de sua operação, uma vez que promove a formalização e o desenvolvimento do setor e os torna aptos a receberem os investimentos provenientes das empresas que buscam a adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Dessa forma, as empresas que realizam a contratação da eureciclo e optam pela compensação a nível nacional, recebem, então, o selo eureciclo para estampar suas embalagens e comunicar aos consumidores seu compromisso com a reciclagem. Todo o processo é auditado pela Ernst & Young. A empresa é certificada como Empresa B, conceito que indica um modelo de negócio voltado para o desenvolvimento social e ambiental e é a única brasileira presente no ranking 50 To Watch, lista que reúne companhias de todo o mundo que buscam soluções para combater a crise climática.

Amir Hernandez Musleh, engenheiro ambiental e responsável pelo Departamento de SocioEcoficiência -Foto:Divulgação