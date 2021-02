Dubai cria Vaccine Logistics Alliance para acelerar a distribuição global das vacinas da Covid-19, de Dubai para países em desenvolvimento

Segundo determinação de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai:



• As organizações Emirates SkyCargo, Dubai Airports, DP World e International Humanitarian City se uniram para distribuir vacinas por via aérea, terrestre e marítima



• Ao combinar conhecimentos, rotas aéreas, portos marítimos e redes de logística globais, a distribuição das vacinas será agilizada, principalmente para os países em desenvolvimento



• As instalações de armazenamento e distribuição de vacinas de Dubai foram expandidas, aproveitando a posição da cidade de centro global da indústria farmacêutica

Segundo determinação de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, foi lançada em Dubai a Vaccine Logistics Alliance para acelerar a distribuição das vacinas da Covid-19 em todo o mundo.

Em apoio à iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus esforços para distribuir de forma equitativa dois bilhões de doses de vacinas da Covid-19 em 2021, a Dubai Vaccines Logistics Alliance reúne o conhecimento e o alcance global da companhia aérea Emirates, da rede mundial de portos e operações logísticas da DP World, além da infraestrutura da Dubai Airports e International Humanitarian City para distribuir as vacinas em todo o mundo. A distribuição se concentrará principalmente nos mercados emergentes, onde as populações foram fortemente atingidas pela pandemia e o transporte de produtos farmacêuticos e a logística são um desafio.

A aliança trabalha com um amplo número de grupos envolvidos, incluindo fabricantes de produtos farmacêuticos, despachantes, agências governamentais e outras entidades para o transporte das vacinas.

Assista ao vídeo de apresentação da aliança aqui.

Alteza Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum

Sua Alteza Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Dubai Civil Aviation Authority, presidente da Dubai Airports e presidente e CEO da companhia aérea e do Grupo Emirates, disse: “Vivemos agora um momento histórico com o lançamento das vacinas para combater a Covid-19, uma pandemia que transformou a vida das pessoas do mundo inteiro. Os Emirados Árabes Unidos são líderes globais em termos de distribuição da vacina e, de acordo com a visão de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum de promover uma solução global para o bem-estar das populações, a Dubai Vaccine Logistics Alliance reúne organizações importantes para agilizar o transporte das vacinas urgentes, de Dubai para o mundo.”

O Xeique Ahmed acrescentou: “Cada parceiro da aliança tem capacidades específicas e complementares para a distribuição das vacinas, permitindo criar uma solução de 360 graus que aproveita as vantagens logísticas e a infraestrutura de Dubai como um centro de distribuição. Juntos, podemos armazenar um grande volume de doses da vacina ao mesmo tempo e levar e distribuir vacinas em qualquer ponto do mundo em 48 horas.”

International Humanitarian City (IHC)

A International Humanitarian City (IHC), com sede em Dubai, é o maior centro de logística humanitária do mundo e parceiro fundamental da Dubai Vaccine Logistics Alliance, com vasta experiência em logística humanitária para materiais de ajuda emergencial, como alimentos e medicamentos, em mercados com infraestrutura limitada. A IHC e a Emirates SkyCargo já trabalharam juntas em muitos voos de carga humanitária e, no início de 2020, também assinaram um acordo de colaboração para voos de assistência humanitária.

Sua Excelência Mohammed Ibrahim Al Shaibani, presidente do Comitê Supremo de Supervisão da IHC, disse: “Sob a coordenação de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid, a International Humanitarian City, com sede em Dubai, evoluiu e se tornou o maior centro humanitário do mundo, desempenhando um papel fundamental para facilitar as primeiras respostas às crises humanitárias em todo o mundo. Desde o início da atual crise global, a IHC facilitou a distribuição de mais de 80% da resposta médica global da OMS na luta contra a Covid-19.”

Dubai

“Dubai vai garantir que essa luta continue com a Vaccine Logistics Alliance, transportando vacinas e suprimentos médicos urgentes para as populações mais vulneráveis em todo o mundo, quando elas mais precisam. Somos todos responsáveis por fazer o nosso melhor para acabar com essa pandemia.”

DP World

A DP World, líder em soluções para a cadeia de suprimentos global de portos, terminais e operações logísticas em todos os continentes, se uniu à iniciativa em Dubai para transportar, armazenar e distribuir vacinas da Covid-19. As operações logísticas da DP World facilitarão a coleta de vacinas nas fábricas localizadas em lugares como Europa, Estados Unidos e Índia e entregarão as vacinas em aeroportos, portos marítimos e portos secos para distribuição posterior. A rede global da DP World, que segue as boas práticas de distribuição e armazenamento, será usada para armazenar vacinas cuja distribuição exige controle de temperatura e entrega urgente para hospitais e clínicas. A DP World usará sua tecnologia de rastreamento, como a Cargoes Flow, para fornecer informações em tempo real sobre a localização da carga, além de controle e monitoramento contínuos da temperatura. Os portos e terminais da DP World, incluindo Jebel Ali em Dubai, um dos maiores do mundo, serão usados para enviar, armazenar e distribuir suprimentos médicos, como seringas e lenços umedecidos.

O Sultão Ahmed bin Sulayem, presidente e CEO do Grupo DP World, disse: “A humanidade só vai derrotar o coronavírus se as vacinas puderem ser distribuídas em todos os lugares. A posição de Dubai de centro global envolve a responsabilidade de combinar nossa infraestrutura e capacidades para atingir esse objetivo em comum. A DP World manteve o fluxo comercial durante a pandemia, garantindo que os países recebessem os suprimentos vitais necessários. Temos orgulho de usar nossos portos, terminais e operações de logística inteligentes para distribuir vacinas e suprimentos médicos e contribuir para o combate à pandemia.”

Na última quarta-feira (27), a DP World e a UNICEF também anunciaram uma parceria abrangente para apoiar a distribuição global de vacinas da Covid-19 e suprimentos usados na imunização em países de baixa e média baixa renda. A nova parceria – de vários milhões de dólares – é a maior até hoje a apoiar o papel de liderança da UNICEF na aquisição e fornecimento de 2 bilhões de doses de vacinas da COVID-19 e suprimentos usados na vacinação em nome da COVAX Facility.

Emirates SkyCargo

A Emirates SkyCargo é líder global no transporte aéreo de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura, incluindo vacinas. A transportadora de carga aérea tem mais de duas décadas de experiência no transporte de produtos farmacêuticos em todo o mundo; com isso, desenvolveu uma ampla infraestrutura e capacidades para o transporte seguro e rápido de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura.

“A Emirates SkyCargo assumiu a posição de liderança global durante a pandemia da Covid-19 na distribuição de suprimentos médicos e EPIs. Recentemente, inauguramos na região sul de Dubai o maior hub aeroportuário do mundo dedicado ao armazenamento e distribuição global de vacinas da Covid-19. Com a nossa moderna frota de aeronaves de fuselagem larga, a nossa rede com mais de 135 cidades em seis continentes, incluindo os principais centros farmacêuticos, e o nosso conhecimento de envio de cargas farmacêuticas, estamos bem posicionados para trabalhar com nossos parceiros na Dubai Vaccine Logistics Alliance, e levar as vacinas da Covid-19 a todos os cantos do globo, principalmente as cidades em mercados emergentes”, disse Nabil Sultan, vice-presidente sênior de divisão de carga da Emirates.

A Emirates SkyCargo tem mais de 15 mil metros quadrados dedicadas ao armazenamento de produtos farmacêuticos que exigem refrigeração em seus terminais em Dubai e já largou na frente nas operações logísticas das vacinas da COVID-19, tendo iniciado o transporte das vacinas da COVID-19 durante o mês de dezembro.

Dubai Airports

A Dubai Airports, operadora do aeroporto internacional de Dubai (DXB) e do Dubai World Central (DWC), contribuirá com a recém-formada Dubai Vaccine Logistics Alliance, fornecendo espaço adicional em instalações dedicadas no DXB. As instalações de carga adaptadas serão usadas para armazenar vacinas da Covid-19 que serão transportadas em suas operações de conexões em DXB e DWC. Trabalhando junto com a Emirates SkyCargo e a Autoridade de Saúde de Dubai, a Dubai Airports garantirá que a capacidade adicional de armazenamento de vacinas atenda a todas as diretrizes regulatórias rigorosas do transporte de vacinas da Covid-19 e que os processos relacionados sejam simplificados com os outros grupos e parceiros envolvidos.

Paul Griffiths, CEO da Dubai Airports, disse: “A localização central de Dubai permite fácil acesso a quase 80% da população mundial em apenas quatro horas, então esta decisão de unir forças e desenvolver o melhor centro de distribuição do mundo é muito estratégica. Nos próximos meses, haverá, sem dúvida, um grande aumento na demanda pela distribuição global eficiente, segura e confiável de grandes volumes da vacina da Covid-19, e queremos estar prontos para responder e atender a essa demanda. Esta aliança foi perfeitamente planejada, e não apenas atenderá a uma necessidade global, mas também apoiará o futuro das viagens.”

