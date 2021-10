FOTOS DA SUPERPRODUÇÃO MOONFALL SÃO REVELADAS

Filme tem direção de Roland Emmerich, dos sucessos ‘Independence Day’ e ‘2012’

Com imagens espetaculares, dignas das telonas, a Diamond Films anuncia: a destruição da Terra está cada vez mais próxima!

A estreia de MOONFALL está marcada para 3 de fevereiro de 2022. O filme-catástrofe estrelado por Halle Berry (“X-Men”), Patrick Wilson (“Invocação do Mal”) e John Bradley (“Game of Thrones”) é uma superprodução que levará aos cinemas uma experiência incomparável.

MOONFALL

No novo filme do diretor Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que parece!

MOONFALL tem roteiro de Spenser Cohen, Harald Kloser e Roland Emmerich. A distribuição é da Diamond Films.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’ e ‘Green Book – O Guia’.