Universo Mickey Mouse inspira decoração de Natal do CenterVale Shopping

O ratinho mais famoso do mundo aterrissou em São José dos Campos no último domingo (1º) e trouxe em sua bagagem a magia do universo de Walt Disney para o Natal do CenterVale Shopping. A “Fábrica do Mickey” é o grande tema da decoração do empreendimento em 2020 e promete encantar adultos e crianças com a mesma força que já vem fazendo há mais de 90 anos. O personagem foi criado em 1928 e tem um poder que nenhum super-herói superou até hoje: a capacidade de se conectar com diversas gerações e se manter como uma das franquias licenciadas de maior sucesso no planeta.

O Mickey e sua inseparável Minnie Mouse estão por toda a parte da cenografia de Natal. Na Praça de Eventos está localizada a “Fábrica do Mickey”, espaço temático simulando uma fábrica de presentes, onde as crianças podem se divertir brincando em um tablado musical e iluminado, além de um gira-gira personalizado com as orelhas do Mickey. Neste ano, os brinquedos foram pensados para assegurar o distanciamento entre os pequenos e evitar o contato físico entre eles, medida de prevenção do contágio do coronavírus.

Em frente ao Puppy Play, a árvore máster chega a quase 8m de altura e traz uma inovação. Um jogo de luzes que acompanha a trilha sonora, trazendo dinamismo para contagiar ainda mais o público. Nesse mesmo espaço, uma área instagramável tem estátuas do Mickey e da Minnie em 3D. Na área externa, as fotos podem ser feitas ao lado de um Mickey de 7m totalmente iluminado com micro lâmpadas, posicionado entre as portarias A e B. A atração chama atenção de quem passa pela rodovia e se depara com o personagem gigante na fachada Dutra.

“Em um ano incomum como este, não podemos deixar de proporcionar para a sociedade momentos de lazer, alegria e leveza diante de tantas dificuldades enfrentadas nos últimos meses. Planejamos cada detalhe com carinho, sem deixar de lado a segurança dos visitantes. O Natal é tempo de renovação das esperanças, de olhar para o próximo. Esperamos que o público se sinta abraçado por nós”, afirma a gerente de Marketing do CenterVale Shopping, Magda Martins.

Com a pandemia, o momento mais esperado do ano precisou ser adaptado para continuar levando a magia dessa época para toda a família, mesmo sem poder proporcionar o abraço apertado do Papai Noel com o público. Em isolamento social no Polo Norte, o Papai Noel não chega com o seu trenó ao CenterVale Shopping, mas nem por isso vai ficar de fora da comemoração. O centro comercial apostou na tecnologia para promover o encontro do bom velhinho com os clientes.

A partir de 10 de novembro, os frequentadores do shopping poderão tirar fotos com uma animação em realidade aumentada do Papai e da Mamãe Noel. Para entrar na brincadeira, é preciso encontrar e escanear os “pontos encantados” instalados nos corredores, entre totens e vitrines de lojas. Assim que a animação 3D aparecer, basta soltar a criatividade e registrar o momento inesquecível. O tradicional trono do Papai Noel também permanece no shopping, mas com um bom velhinho cenográfico, na Praça de Eventos. As famílias podem se sentar ao lado do personagem e fazer quantas fotos quiserem.

“O Papai Noel é considerado grupo de risco para o novo coronavírus. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades locais é preservar a integridade daqueles que são mais propensos a contrair a doença. Com isso, o personagem mais representativo dessa época do ano se faz presente por meio da tecnologia de realidade aumentada. Para complementar o nosso Natal, trouxemos uma figura tão forte quanto o Papai Noel, também mundialmente conhecida e adorada por adultos e crianças. O Mickey veio com o importante papel de conduzir o nosso Natal com muita alegria e magia”, conclui Magda.

Ambiente seguro e controlado

O empreendimento opera com rigorosos protocolos de biossegurança e distanciamento social para garantir a integridade de todos os seus frequentadores. Entre os procedimentos implementados estão a aferição da temperatura no acesso ao interior do centro comercial, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e espumas higienizadoras, além de desinfecção de todo o estabelecimento a cada três horas.

O CenterVale Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. O empreendimento está localizado na Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP.

