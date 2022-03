São José Basketball estreia com vitória no Campeonato Brasileiro

Jogo marcou o retorno da equipe joseense a competições oficiais após a pandemia

Neste domingo, 06, o São José Basketball estreou no Campeonato Brasileiro de Basquete com vitória de 98 a 78 diante o Sodiê Salgados/LSB/ Mesquita- RJ pela no Ginásio Linneu de Moura.

O jogo

A equipe joseense entrou em quadra com o armador Arthur Pecos, Miguel Dicent, Dimitri Sousa, Alex Oliveira e Abner.

No início da partida, os cariocas começaram melhor, abrindo 6 a 0, mas liderado pelo ala/armador Miguel Dicent e o ala Dimitri, o São José Basket virou o marcador em 17 a 16. O time joseense continuou com o domínio do jogo, abrindo uma vantagem de dez pontos em 26 a 16. Ambas as equipes rodaram os seus quintetos, mas ainda assim, o São José permaneceu em vantagem, no fim do primeiro quarto, em 34 a 20.

No segundo quarto foi a vez dos joseenses abrirem 6 a 0 na parcial chegando a 40 a 20. A etapa foi ficando equilibrada com as defesas prevalecendo sobre os setores ofensivos. Entretanto o ala Alex Oliveira com suas cestas de três, conseguiu ampliar a vantagem joseense, tanto que no fim do quarto o São José vencia por 57 a 30.

Na volta do intervalo, o treinador Sebastián Figueredo aproveitou a ampla vantagem joseense e foi dando minutagem aos jovens jogadores do elenco, como o armador Léo Abreu e ala Vitor Silvério que deram conta do recado ficando até o fim do período que se encerrou 77 a 55 a favor dos donos da casa.

No último quarto, a comissão técnica manteve o rodízio promovendo as entradas do ala Elvis Viana e o pivô Rafael Araújo. Os cariocas até diminuíram a vantagem joseense, mas não conseguiram evitar a vitória dos donos da casa. Final de jogo 98 a 78.

O pivô Abner com 10 pontos foi eleito o MVP da partida. Agora, o São José Basketball encara o Botafogo, na terça-feira, 08, às 19h30, mas antes a equipe da Estrela Solidária enfrenta o Mesquita, segunda-feira, 07, também às 19h30, ambos os jogos no Ginásio Linneu de Moura.

Protocolos Sanitários

As entradas para as partidas do CBB serão gratuitas, no qual o São José Basketball fará arrecadação de pó de café e leite em pó que serão destinados ao Fundo Social de São José dos Campos através do ingresso solidário.

Para o protocolo de entrada e permanência no ginásio será exigido comprovante de vacina completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Jansen). Este comprovante pode ser físico ou pelos apps Conecte SUS ou Saúde na Mão SJC.

Caso não tiver concluído o esquema vacinal, será necessário apresentar comprovante com a primeira dose e um teste negativo para a COVID-19 do tipo PCR até 48h antes do jogo ou um teste negativo de antígeno realizado até 24h antes do jogo. Durante o jogo, é essencial a utilização de máscara durante a permanência no local e respeitar o distanciamento social.

Tabela de Jogos- 1º Turno

06/03- Domingo- 19h30- São José Basketball 98×78 Sodiê Salgados/ Mesquita-RJ

08/03- Terça-feira- 19h30- São José Basketball x Botafogo-RJ

10/03- Quinta-feira- 19h30- São José Basketball x Praia Clube-MG

11/03- Sexta-feira- 19h30- São José Basketball x Basket Osasco-SP

12/03- Sábado- 19h30- São José Basketball x Memorial/ Santos-SP

13/03- Domingo- 19h30- São José Basketball x Vila Nova/AEGB-GO

São José Basketball

A Equipe do São José Basketball conta com o patrocínio do Vinac Consórcios, Shopping Jardim Oriente, DM Card e Construtora Patriani. Apoio da Emercor, RT Sports e Academia Vale Fight Club. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Elenco São José Basketball:

Armadores: Arthur Pecos, Léo Abreu e Gabriel Pedrosa.

Ala/Armadores: Miguel Dicent, Elvis Viana, Caio Rocha e Gabriel Machado.

Alas: Dimitri Sousa, Vitor Silvério, Pedro Infante e Thales Guedes.

Ala/Pivôs: Alex Oliveira, João Victor Fidelis e Gustavo Pereira.

Pivô: Abner, Rafael Araújo e Afonso Pacheco.

Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

