Refugiados ucranianos já passam de 1 milhão

A invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em 24 de fevereiro, fez com que um enorme contingente de pessoas tivessem que fugir do território ucraniano em direção a outras nações vizinhas como, Polônia, Hungria, Moldavia, Eslováquia e Romênia. Agora, menos de duas semanas após o início da invasão russa, a Organização das Nações Unidas (ONU) diz que o número de refugiados ucranianos fugindo da guerra e se abrigando em outros países já passou de 1,2 mihão de pessoas. E é sobre isso que nós da www.betsonly.net falaremos hoje.

No dia 24 de fevereiro, o governo russo lançou uma enorme invasão contra a Ucrânia, país que é seu vizinho no leste europeu. A invasão, que conta com diversas operações militares em diversas partes da Ucrânia, veio depois de meses de ameaças por parte do Kremlin. Assim que as operações militares se iniciaram, centenas de milhares de ucranianos começaram a tentar deixar cidades e regiões sob ataque. A medida em que os dias iam passando e a situação piorando, essas pessoas rumaram em direção as fronteiras da Ucrânia na tentativa de se refugiar em países vizinhos, como Polônia, Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia. Na maioria dos casos, os cidadãos ucranianos foram recebidos de braços abertos, mas a medida que o tempo passa e a crise humanitária se agrava o número de refugiados não pára de crescer.

Segundo dados oficiais divulgados pela ONU, os refugiados ucranianos já são mais de um 1,2 milhão e poderão passar de 1,5 milhão nos próximos dias. Segundo esses próprios dados, os países que mais receberam refugiados da Ucrânia foram: a Polônia, de longe o país que mais acolheu refugiados tendo recebido mais de 750 mil pessoas; a Hungria, que recebeu pouco mais de 150 mil refugiados; a Moldávia e a Eslováquia, que receberam pouco mais de 100 mil e a Romênia, que recebeu pouco mais de 60 mil. Além disso, outros países da Europa somados receberam cerca de 133 mil refugiados ucranianos. Como o conflito não parece estar perto do fim e o número de pessoas tentando fugir da Ucrânia não pára de crescer, a ONU criou, inclusive, um site onde compila diariamente o número de refugiados ucranianos em busca de abrigo em outros países.

A situação é tão preocupante que já existem discussões internacionais de como resolver o caso e os governos de pelo menos 33 países já autorizaram a entrada de refugiados vindos da Ucrânia em seus países. Além de todas as nações que compõem a União Européia, mais outras seis, incluindo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e o Brasil, também aceitaram receber refugiados ucranianos. O governo brasileiro, inclusive, publicou uma portaria válida até o dia 31 de agosto e que permite ao país concerder vistos humanitários a cidadãos da Ucrânia que estejam fugindo da guerra e que queiram entrar no Brasil.

Além dessas medidas humanitárias, diversos países do mundo têm imposto sanções econômicas contra a Rússia afim de tentar fazer com que o país cesse suas incursões militares em terrítório ucraniano. Enquanto isso, o resto do mundo espera ansiosamente o fim do conflito e torce para que a situação não piore ainda mais.