São Paulo inicia campanha Cidade Iluminada

Com patrocínio da Sadia, apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo e realização da BusinessLand, iniciativa visa estimular o espírito de Natal. O Prêmio desta edição, além das quatro categorias principais e do prêmio Embaixador, contará com uma nova categoria- Prêmio Responsabilidade Ambiental

Iniciou no dia 17 de novembro as inscrições para a quarta edição do Cidade Iluminada São Paulo – tradicional prêmio da cidade de São Paulo que reconhece o engajamento dos moradores na decoração de residências, prédios, shopping centers e comércios para o Natal.

Com patrocínio da Sadia, promoção da Rede Globo, apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Visite São Paulo Convention Bureau e realização da BusinessLand, o objetivo é mobilizar a população para que cada um compartilhe sua mensagem nas festas de final de ano por meio das decorações natalinas. São iniciativas individuais que, juntas, ganham expressão de movimento.

Neste ano, as luzes na maior cidade da América Latina devem trazer este sentimento ainda mais fortalecido. Em 2020, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o Cidade Iluminada São Paulo bateu recordes, com 100% a mais de inscritos e 300% mais votos que em relação a 2019.

E pensando nessa coletividade urbana, o Prêmio Cidade Iluminada São Paulo inaugura nesta edição a categoria Responsabilidade Ambiental que premiará as três decorações que mais promoverão o respeito ambiental, com a reciclagem de resíduos e o uso de materiais ecologicamente aceitáveis.

“Queremos incentivar que as pessoas reutilizem os itens que elas já têm de anos anteriores e utilize sua criatividade para tornar este momento ainda mais especial. Sabemos que este é um ano de reencontro, de mais esperança e de reflexões importantes. E decorar a fachada significa uma forma de mostrar esse cuidado e de estar receptivo a essa energia positiva”, ressalta Andrea Flores diretora da BusinessLand, empresa realizadora da ação.

‘A receita de um Natal cheio de magia’

“Sadia é uma marca ícone do Natal brasileiro e, neste ano, queremos incentivar a capital paulista, para trazer toda a magia que esse Natal tão especial merece. A quarta edição do Concurso Cultural Cidade Iluminada São Paulo nos ajudará a espalhar esse sentimento mágico pela cidade para celebrarmos um Natal tão esperado por todos. É um grande orgulho mais uma vez estarmos juntos nessa jornada, que reforçará a nossa campanha ‘A receita de um Natal cheio de magia’ e valorizará o que realmente faz essa comemoração ser tão única: o afeto, o carinho e a oportunidade de estarmos ao lado de quem amamos”, diz Gisela Toledo, gerente executiva da marca Sadia.

Campanha

O filme de 30’ reforça a mensagem de que a esperança de cada um é que torna a cidade melhor, convidando os moradores a promover os reencontros com criatividade e esperança e a usar a decoração para espalhar otimismo depois de tempos difíceis. O filme será exibido em TV aberta e mídia online.

Além disso, este ano, a população contará com um mapa no site do prêmio para visitar as decorações que estão concorrendo ao troféu. Uma forma de incentivar que os esforços dos moradores sejam vistos por mais pessoas. No site da premiação, quem quiser participar contará com dicas de como fazer uma boa decoração ou como fotografá-la, por exemplo.

No demais, a estrutura do concurso segue a mesma já conhecida e abraçada pelos paulistanos: serão premiados dez vencedores em cada uma das categorias: casas, prédios, comércios e shoppings; cinco por meio do voto popular e cinco pela escolha de um júri especializado.

Os imóveis podem se inscrever até o dia 24 de dezembro, pelo site www.cidadeiluminadasp.com.br. Depois disso, o público poderá votar na sua decoração favorita entre os dias 10 e 30 de dezembro.

Os vencedores serão conhecidos no dia 20 de janeiro de 2022, em premiação que também acontecerá por meio digital, assim como na edição 2020.

Troféu Embaixador Cidade Iluminada 2021

Também como nos outros anos, o participante mais engajado em divulgar o concurso e a sua própria decoração será reconhecido e receberá o troféu Embaixador Cidade Iluminada 2021.

Concurso Cultural Cidade Iluminada São Paulo

Site: www.cidadeiluminadasp.com.br

Facebook e Instagram: @cidadeiluminadasp #cidadeiluminadasp

• Início das inscrições no site: 16/11/2021

• Encerramento das inscrições: 24/12/2021

• Encerramento das votações: 30/12/2021

• Divulgação dos vencedores: 20/01/2022

