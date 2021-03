COOP lança Campanha de Páscoa e prevê crescimento de 7% nas vendas

Com o isolamento social e pelo segundo ano consecutivo, o tradicional almoço em família na Sexta-Feira da Paixão e no Domingo de Páscoa deverá ser realizado em casa e, por isso, a Coop já reforçou suas gôndolas com os principais produtos da época.

Entre os itens estão o bacalhau do Porto e peixes salgados (Zarbo e Ling), além de toda a linha de peixes congelados como filé de merluza e de pescada, tilápia, salmão, linguado, sardinha, porquinho, polaca, cação, cavalinha, abadejo, costela de tambaqui, curimbatá, camarão, marisco, mexilhão; azeite e vinhos nacionais e importados – num total de 540 rótulos – vários cortes bovinos, bolo pascal, ovos de chocolate, dentre outros.

Nesse período, a Coop estima produzir 20 mil unidades de bolo pascal da marca Delícias da Coop, divididas nas versões fruta e chocolate – e elevar as vendas de chocolates e ovos em até 7% e 10% na categoria de peixes.

Campanha de Páscoa

Essa projeção otimista está alicerçada com a forte campanha de Páscoa, que até o dia 4 de abril envolverá diversas ações nas redes sociais, ofertas, promoções e tabloides especiais. Os cooperados e clientes poderão adquirir os itens para a preparação dos pratos e acompanhamentos por meio de todos os canais de venda (supermercado, Coop Retira e Coop Entrega). Nas drogarias Coop, também haverá venda de ovos de chocolate da marca Línea.

Nas compras de azeite, chocolates, frutos do mar, camarões congelados, peixe em conserva e congelados, vinhos e outros produtos sazonais, será possível parcelar o pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão Coop Fácil ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões de crédito, com valor mínimo da parcela de R$ 5,00.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 97 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 63 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Páscoa COOP