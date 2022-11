8 coisas que você deveria saber sobre Segurança do Trabalho

A segurança do trabalho deve ser prioridade para qualquer empresa, afinal a prevenção de acidentes e manter todos os funcionários seguros são fundamentais para um melhor ambiente de trabalho e desempenho dos colaboradores.

A Segurança do Trabalho ou ST como é conhecida, é o conjunto de medidas de prevenção que são adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa a fim de reduzir riscos de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.

Seja a instalação de detectores de fumaça para proteger esses funcionários de incêndios, a distribuição de equipamentos de segurança, treinamentos constantes sobre o maquinário da empresa e todas as normas de segurança, entre outros.

Todas essas medidas visam à salvaguarda da vida de todos os colaboradores do ambiente de trabalho, pois garantir a segurança do trabalho não é opcional e sim um dever de todas as empresas, sejam elas de eletrocalhas galvanizada ou uma fábrica de doces.

O que é segurança do trabalho?

Segurança de trabalho é o conjunto de:

Normas;

Atividades;

Medidas;

Ações preventivas.

Que garantem a segurança no ambiente de trabalho, além de atuar na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

Através de estudos e técnicas específicas, é possível analisar possíveis causas de acidentes e doenças ocupacionais com o objetivo de prevenir novos acidentes.

Por exemplo, quais tipos de acidentes podem ocorrer ao instalar pastilha de porcelana para piscina, com isso eles criam as normas e equipamentos de seguranças que previnam incidentes.

8 coisas sobre a segurança do trabalho

Agora que você já sabe sobre a importância da segurança do trabalho para a sua empresa, conheça algumas coisas sobre o assunto.

1 – O que é considerado um acidente de trabalho

Ocorre quando um trabalhador sofre uma lesão corporal durante ou em razão do exercício da atividade de trabalho, sendo assim pode envolver a perda, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, em alguns casos até a morte.

Como um distribuidor de piso vinílico sabe, também existe o acidente de percurso, onde uma pessoa que está indo trabalhar sofre um acidente no deslocamento entre sua casa e o trabalho.

Já as doenças ocupacionais estão relacionadas às condições de trabalho e a forma como são executadas pelos trabalhadores, sendo assim depende do esforço e tempo de trabalho desse funcionário.

2 – A segurança do trabalho é uma ciência

A segurança do trabalho por atuar na prevenção de acidentes e promover a saúde, trata-se de uma ciência humana interdisciplinar onde seu principal objetivo é entender como os acidentes acontecem e com isso prevenir e garantir o bem-estar dos funcionários.

Para que a segurança do trabalho ocorra bem em qualquer lugar, desde fábricas de cadeira esteirinha charles eames até cozinhas de restaurantes é necessário o conhecimento de diversos profissionais e áreas, são elas:

Medicina;

Engenharia;

Tecnologia,

Estatística;

Administração.

Entre outros setores que em conjunto conseguem criar regras e diretrizes para que as empresas cumpram e com isso forneça a segurança de seus colaboradores.

As Normas Regulamentadoras, conhecidas como NRs, determinam como cada empresa deve praticar a segurança do trabalho de acordo com a sua atividade ou porte, ou seja, a NR de uma empresa de tela para piscina pode não ser a mesma de um salão de beleza.

Conheça as principais NR:

NR-1 – Disposições gerais;

NR-2 – Inspeção prévia;

NR-3 – Embargo ou interdição;

NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;

NR-6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;

NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR-11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NR-15 – Atividades e operações insalubres;

NR-16 – Atividades e operações perigosas .

Existem inúmeras NRs que passaríamos horas descrevendo, mas essas são as principais, e trouxemos apenas para você entender como a segurança do trabalho pensa no funcionário e cria normas para melhor ajudar seu dia-a-dia e cuidar da sua saúde.

3 – O que são considerados riscos ocupacionais?

Trata-se da probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano, podem ser acidentes ou doenças ocupacionais que ocorrem de acordo com a ocupação que eles exercem.

Podendo ser eles riscos físicos, que são relacionados à exposição do funcionário a ruídos, temperaturas extremas, radiação e umidade, para que esses riscos sejam amenizados é importante que a empresa forneça os Equipamentos de Proteção Individual ou coletiva.

Também temos os riscos químicos, relacionado ao uso de substâncias para desinfecção, esterilização, manutenção de equipamentos e limpeza, nesses casos além das EPI é necessário a realização de exames clínicos periodicamente.

Ainda existe o risco ergonômico, que é relacionado ao esforço físico, como o levantamento de peso, longa jornada de trabalho ou até mesmo espaços de trabalhos que não são preparados para as devidas funções.

E por último o risco biológico, que diz respeito a micro-organismos que podem causar doenças, geralmente diz respeito a hospitais, laboratórios ou qualquer outro ambiente que possa ter o contato com esses organismos.

4 – Os principais documentos da Segurança Ocupacional

Para abrir uma empresa é importante estar atento a diversos aspectos, seja a questão comercial como verificar uma portaria virtual quanto custa, em relação à gestão humana em busca dos funcionários ou verificar o local que ela irá funcionar.

Mas uma das principais preocupações, com certeza deve ser os documentos referentes a saúde ocupacional dos seus colaboradores, conheça quais são eles:

O PPRA (Programa de Riscos Ambientais), serve para minimizar os riscos no ambiente de trabalho, o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), para a realização de diagnósticos precoces e controle da prevenção de doenças dos funcionários.

Existem ainda o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) que é elaborado após os exames ocupacionais, o CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) que é desenvolvido após a ocorrência de qualquer acidente que ocorra e esteja relacionado a empresa.

Também temos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), que registra informações administrativas que são entregues ao funcionário após seu desligamento ou afastamento dele junto à empresa.

E por último temos a AET (Análise Ergonômica do Trabalho), que avalia a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do colaborador.

5 – Uso obrigatório e adequado de equipamentos de proteção

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são indispensáveis para qualquer trabalho, pois ele garante a segurança desse colaborador no ambiente do trabalho.

Além dos EPIs também existem os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), que são eles:

Cones;

Faixas de segurança;

Placas de sinalização;

Sensores de presença;

Sirenes;

Alertas luminosos;

Cadeados;

Garras de bloqueio.

Esses equipamentos garantem a segurança da equipe como um todo, diferentemente dos EPIs que são usados de forma individual.

6 – Avaliação das situações de risco

A prevenção deve ser algo constante na empresa, assim como o piso intertravado preço pode mudar as condições de trabalho também podem sofrer alterações ao longo dos anos.

Sendo assim é fundamental que haja um bom relacionamento e constante diálogo entre o funcionário e a empresa, para que se o colaborador identificar qualquer anormalidade em seu trabalho avise as pessoas responsáveis.

Assim a gerência consegue contratar os setores responsáveis para que o problema seja solucionado e se preciso, crie novas normas referentes à situação.

7 – Treinamento e capacitação são essenciais

Os treinamentos são obrigatórios de acordo com as medidas administrativas exigidas pela NR-12, eles devem acontecer de forma periódica, e seu objetivo é repassar todos os procedimentos internos, garantindo a segurança das atividades.

Com isso as empresas educam seus funcionários sobre todas as atividades de prevenção que devem ser seguidas, reduzindo os riscos de acidentes durante as atividades de operação.

Além dos treinamentos é válido que os gestores promovam o Diálogo Diário de Segurança (DDS), além de palestras e discussões, para que as equipes estejam sempre preparadas para qualquer ocorrência.

Além é claro de ações que são realizadas pela CIPA, como a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), que é uma semana com atividades voltadas para o tema.

8 – Objetivos da segurança do trabalho

Seus objetivos podem variar conforme o segmento de cada empresa, mas em sua grande maioria são eles:

Redução de acidentes e doenças relacionadas às atividades laborais;

Eliminar condições de trabalho que geram inseguranças na empresa;

Foco na saúde, criando conscientização sobre a importância da prevenção;

Realização de atividades educativas sobre práticas de segurança;

Participação de comissões técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas;

Seguir a legislação vigente e os requisitos legais;

Propor melhores condições de trabalho.

Uma empresa que segue esses objetivos e respeita todas as normas relacionadas à segurança do trabalho, consegue criar um bom relacionamento com os seus funcionários e ajuda a tornar o ambiente de trabalho mais seguro e agradável.

