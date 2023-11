9 cidades do Brasil com bons índices de segurança para se viver

O Brasil é um país riquíssimo e possui diversos municípios que se destacam por vários motivos. Seja pela culinária, paisagens naturais ou a hospitalidade de seu povo, há sempre algo que torna um local especial. No entanto, uma das preocupações recorrentes ao se escolher um lugar para morar é a segurança. Nesse sentido, algumas cidades brasileiras vêm ganhando destaque por apresentarem índices acima da média nacional. Portanto, se você quer saber quais são elas, continue acompanhando o post de hoje até o fim!

1. Jaraguá do Sul, Santa Catarina

Jaraguá do Sul é uma cidade situada no norte catarinense. Considerada a quinta maior economia do estado e ser o berço de empresas reconhecidas internacionalmente, também é conhecida por seus índices de segurança favoráveis. Inclusive, a procura por uma imobiliária em Jaraguá do Sul cresce a cada dia que passa, visto que muitas pessoas decidem mudar-se para a região.

Vale ressaltar ainda que a gestão pública local, ao longo dos anos, investiu fortemente em políticas de prevenção ao crime, bem como na capacitação de seu efetivo policial. Portanto, aqueles que escolhem Jaraguá do Sul para viver têm a tranquilidade de caminhar por ruas limpas, organizadas e, sobretudo, seguras.

2. Maringá, Paraná

Maringá, no estado do Paraná, conta com uma arquitetura moderna e urbanização planejada, além de também estar entre aquelas com bons índices de segurança. Seus amplos espaços verdes e a cultura da prática esportiva contribuem para um ambiente saudável e seguro para seus habitantes. Mas, além disso, o comprometimento das autoridades locais e a cooperação da população têm sido essenciais para manter a cidade como referência nesse quesito.

3. Vinhedo, São Paulo

Próxima à capital paulista, Vinhedo é uma cidade que frequentemente aparece nas listas das mais seguras do Brasil. Contudo, seus méritos não se restringem à segurança. A qualidade de vida, impulsionada por uma excelente infraestrutura educacional e de saúde, também é um grande atrativo. As diversas áreas de lazer e a proximidade com a capital, no entanto, são fatores que complementam o bem-estar de seus moradores.

4. Lajeado, Rio Grande do Sul

No sul do país, Lajeado destaca-se não só pela sua economia, mas também pela segurança oferecida a seus residentes. A cidade, que se situa no Vale do Taquari, é um exemplo de como a integração entre comunidade e polícia pode resultar em ambientes mais seguros. Nesse sentido, ações preventivas e a valorização dos espaços públicos têm contribuído significativamente para a redução da criminalidade.

5. Petrolina, Pernambuco

No nordeste brasileiro, Petrolina merece ser mencionada. Esta cidade, banhada pelo majestoso Rio São Francisco, tem se destacado no cenário nacional por seus investimentos em segurança e educação. A presença constante da guarda municipal e das forças policiais nas ruas, aliada a projetos sociais, tem gerado uma atmosfera de confiança e bem-estar para a população.

6. Sete Lagoas, Minas Gerais

Localizada no estado de Minas Gerais, Sete Lagoas é uma cidade que combina a tranquilidade do interior com a modernidade dos grandes centros. Seus diversos projetos sociais, aliados a uma gestão de segurança eficiente, resultam em uma cidade pacata e agradável para se viver. Além disso, a cidade é abraçada por belas lagoas, que enriquecem ainda mais sua paisagem e qualidade de vida.

7. Blumenau, Santa Catarina

Blumenau, muito conhecida pela sua tradicional festa Oktoberfest, é uma cidade que transpira cultura e tradição germânica. Mas, além da rica herança cultural, a cidade também é um exemplo de segurança em Santa Catarina. Investimentos em tecnologia, como câmeras de monitoramento e a constante patrulha das forças de segurança garantem a tranquilidade de seus moradores e visitantes.

8. Valinhos, São Paulo

Próxima a Vinhedo, Valinhos é outra cidade do interior paulista que se destaca pelos seus índices de segurança. Com uma gestão focada na prevenção e no bem-estar da população, a cidade consegue manter uma taxa de criminalidade abaixo da média do estado. Além disso, sua proximidade com São Paulo e Campinas a torna uma opção atrativa para quem busca tranquilidade, mas não quer ficar distante dos grandes centros.

9. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Conhecida como a capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves é muito mais do que apenas vinhedos e paisagens deslumbrantes. A cidade tem uma das menores taxas de criminalidade do estado, o que é fruto de investimentos em segurança, políticas públicas e projetos comunitários. Além disso, a cultura local, que valoriza muito a união e o bem-estar da comunidade, tem papel fundamental neste contexto.

Então, agora que você tem conhecimento sobre as cidades do Brasil que se destacam pela segurança, é hora de tomar sua decisão. Por mais que não seja uma escolha fácil, com uma boa análise e a ajuda de especialistas, com certeza você irá encontrar o lugar ideal para você e, se for o caso, sua família.

Imagem de Andrea de Lima Dea por Pixabay