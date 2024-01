Saiba o que é intermediação de negócios e como funciona na prática

Se você deseja participar de um processo de fusão ou aquisição de empresas, é indispensável aprender o que é a intermediação de negócios e porque é tão benéfica para todas as partes envolvidas na transação.

Afinal, na maior parte das situações, é possível que haja um intenso desgaste dos sócios das companhias durante a negociação de compra e venda.

Além de contar com o fator emocional e a ligação pessoal com o negócio, há diversos detalhes técnicos e requisitos obrigatórios que devem ser cumpridos para que o valor de compra e venda seja o mais justo possível.

O que queremos dizer é: o processo de fusão e aquisição é longo e complexo e, por isso, ter um intermediador de negócios é fundamental se você deseja que tudo saia conforme o esperado.

Para entender melhor, continue a leitura e confira o que é intermediação de negócios, seus benefícios, quando deve ser feita, como fazer o contrato e alguns exemplos.

O que é intermediação de negócios de M&A?

A intermediação de negócios se refere às atividades que visam conectar compradores e vendedores para firmar uma operação comercial.

Na prática a intermediação de negócios é apenas uma parte dos serviços que presta um consultor em M&A com o intuito de vender uma empresa pelo melhor valor.

Um assessor financeiro especializado em M&A, além de procurar investidores para sua empresa:

Preparará a empresa para a venda realizando o valuation e elaborando a documentação de venda

Negociará o melhor valor de venda

Acompanhará o processo de venda durante a Due Diligence e as negociações contratuais.

Quais os benefícios de contratar um consultor em M&A para realizar a intermediação de negócios?

Os principais benefícios de obter um consultor em M&A que realize as atividades de intermediação em M&A são:

contar com profissionais experientes e com grande conhecimento do mercado;

agilizar a negociação, pois o consultor sabe o que deve ser feito e como, acelerando as etapas da operação;

garantir a confidencialidade durante toda a negociação, sem prejudicar a reputação dos envolvidos, além de evitar vazamentos de dados estratégicos;

encontrar os melhores investidores ou empresas à venda com base em sinergias e interesses dos envolvidos;

reduzir o risco da operação;

promover o acompanhamento do processo para que tudo saia conforme as exigências legais, de forma segura e transparente;

evitar o desgaste dos sócios, que podem focar no funcionamento dos negócios.

Quando a intermediação de negócios através de uma consultoria em M&A é recomendável?

A intermediação de negócios deve ser feita em operações de fusões e aquisições, além de todas aquelas em que é possível ter um consultor para orientar e guiar toda a negociação.

Confira quando a intermediação de negócios é feita de acordo com a transação comercial.

Negociação de fusões e aquisições

Em fusões e aquisições, é fundamental contar com um consultor especializado em M&A que lidere todo o processo, desde a pesquisa do mercado até a assinatura do contrato, incluindo a intermediação (procurar compradores ou vendedores).

Nessas transações, a função do consultor é acompanhar os detalhes da negociação, tirar dúvidas, analisar ofertas, facilitar a comunicação, administrar conflitos e gerir informações.

Negociação complexa

Especialmente em negociações de fusões e aquisições complexas, a contratação de um consultor especializado em M&A se torna mais necessária. Afinal, é preciso um profissional experiente e especializado para saber o que fazer, sem infringir a lei.

Um exemplo de negócios complexa é quando uma marca de roupas quer adquirir outra empresa do ramo, assumindo suas dívidas. Só que o banco não permitiu a transferência desses passivos para o comprador. E o que fazer?

Bem, o mediador da negociação pode seguir diversos caminhos, como propor que a empresa à venda continue à frente da dívida junto ao banco e a compradora dê uma garantia real de que irá quitar esse débito.

Negociação do contrato

O consultor em M&A é também fundamentar no fechamento do contrato e na negociação dos seus termos. A propósito, o consultor de M&A possui todo o conhecimento necessário – e a experiência de mercado – para avaliar o que é benéfico ou não e como resolver impasses, favorecendo todos os envolvidos.

Identificação de bons investidores e empresas à venda

Como o consultor está inserido no mercado de M&A, sabe onde buscar investidores adequados ou companhias que estejam à venda. Aliás, como esse processo é confidencial, não se encontram tantas informações e boas oportunidades disponíveis.

Consultorias de M&A para intermediação de negócios

Agora que você já sabe o que é intermediação de negócios e quais seus benefícios, é importante entender onde encontrar bons consultores que realmente tenham capacidade de mediar situações complexas, as quais podem durar meses e até anos, dependendo do tamanho da operação.

A ideia é que uma terceira pessoa, sem envolvimento com as empresas e os investidores, possa conduzir o processo de modo objetivo, encontrando soluções criativas para problemas complexos, como pagamento de dívidas do adquirente e compra parcial de um negócio, que pode ou não incluir patentes.

Portanto, busque sempre profissionais experientes e renomados no mercado, que já tenham a expertise necessária para realizar valuation e operações de fusão e aquisição de forma profissional e eficiente. Com certeza, isso fará toda a diferença no resultado final e todos sairão ganhando!

Fonte: Capital Invest, uma das principais boutiques de M&A no Brasil, com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro para avaliação, compra e venda de empresas.

Foto de fauxels: https://www.pexels.com/pt-br/foto/foto-de-tres-pessoas-sorrindo-durante-uma-reuniao-3184338/