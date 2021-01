UMC oferece 25 cursos virtuais de curta duração para qualificação profissional

Os cursos possuem carga horária que variam de 3 a 15 horas com a expedição de certificado

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), instituição de ensino 100% mogiana e focada no desenvolvimento da região do Alto Tietê, está com inscrições abertas para 25 cursos de extensão. A carga horária varia de 3 a 15 horas e, após a conclusão, será expedido um certificado que também pode ser utilizado como atividades complementares.

Os cursos serão online, com um investimento mínimo e podem ser feitos até pelo celular. Dentre as áreas de interesse estão: Liderança e Gerenciamento, Marketing, Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Contabilidade, Finanças, Educação e Acessibilidade.

“Selecionamos uma lista de cursos que evidenciam, dentre outros temas, as soft skills, conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano que estão diretamente ligadas ao perfil do profissional do futuro. Todos os cursos são ministrados pelos professores da UMC, com o objetivo de agregar conhecimento e enriquecer ainda mais a visão e atuação estratégica de quem está no mercado de trabalho e daqueles que estão se preparando para transformar o futuro”, explica enfatiza o Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito, Pró-Reitor Acadêmico e Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UMC.

Um dos destaques é o curso de “Comunicação através da Libras”, que tem como objetivo desenvolver a compreensão dos principais sinais da Linguagem Brasileira de Sinais. Outro tema bastante oportuno para quem está ou deseja ingressar no mercado de trabalho é o de “Liderança e Inteligência Emocional”, que busca potencializar a atuação profissional como líder e gestor, além de ampliar os conhecimentos dos processos cognitivos emocionais e comunicacionais, bem como identificar o reflexo desses saberes na autoimagem e autoestima.

Inscrições

Os cursos são abertos a todas as pessoas interessadas. A lista completa com a relação dos cursos e a carga horária pode ser acessada por meio deste link Extensão | UMC – Faça sua história. O investimento para cada curso é de R$ 50,00 e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de janeiro de 2021.

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Saiba mais

Fique por dentro das novidades e interaja com a UMC por meio das plataformas digitais e redes sociais:

Site: http://www.umc.br/bem_vindo/

Linkedin: https://www.linkedin.com/school/universidade-de-mogi-das-cruzes/

Facebook: https://www.facebook.com/universidadeumc

Instagram: https://www.instagram.com/universidadeumc/