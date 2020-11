Saiba mais sobre a produção de papel de bagaço de cana

A Educação Ambiental é uma das pautas mais discutidas, que tem como perspectiva a mudança ativa da realidade e das condições da vida, através da conscientização para que ações simples, como a produção de papel de bagaço de cana seja uma realidade cada vez mais presente.

O papel produzido com a fibra do bagaço de cana-de-açúcar supera os parâmetros de controle ambiental, que são estabelecidos por lei, esse papel é ECOQUALITY e está catalogado internacionalmente como “amigo da natureza”.

Continue lendo e saiba mais sobre a produção, benefícios e mais sobre esse papel sulfite reciclado, biodegradável e reciclável!

Papel de bagaço de cana

O primeiro papel feito de cana de açúcar surgiu há cerca de 60 anos, os primeiros papéis produzidos ainda tinham cara de reciclado, a maioria das folhas ainda apresentava uma cor escura e uma textura irregular. Atualmente, já é possível papel feito através de cana-de-açúcar brancos e em formatos de folha sulfite e carta A4.

Processo de fabricação de papel de bagaço de cana

O processo de fabricação do papel de cana é praticamente o mesmo do papel tradicional, o que muda na produção é a extração da celulose, que vem do bagaço da cana-de-açúcar. Confira as etapas:

Todo o trabalho feito na produção do papel é mecanizado, assim, é possível eliminar possíveis trabalhos infantis e queimadas, problemas muito recorrentes na indústria de papéis;

A fábrica é feita pensando na utilização do combustível dos veículos que levam o bagaço até a fábrica, pensadas para minimizar gastos;

Ao chegar na fábrica, o bagaço fica depositado em um pátio por um período de 18 semanas e é movimentado diariamente para evitar ações microbiológicas;

Durante essas semanas, o bagaço sofre um processo de limpeza de detritos, é lavado e levado para biodigestores onde é cozido com outros insumos;

Todo esse processo origina uma celulose ECF, que tem um dos menores custos de OX disponível no mercado.

Em seguida, essa polpa é branqueada e agregada com outros minerais como o carbonato de cálcio, colantes e outros aditivos diretos.

Como citado anteriormente, a fabricação do papel é mecanizada e é utilizado tecnologias de qualidade até chegar a uma distribuidora de papéis.

Benefícios do papel de bagaço de cana-de-açúcar

Esse novo papel sulfite A4 entrega muitos benefícios, especialmente para o meio ambiente, além de benefícios econômicos, estima-se que o custo da produção seja até 20% maior.

Outros benefícios desse papel são:

Ele é ecologicamente correto;

Ecologicamente viável;

Socialmente justo;

Culturalmente aceito.

O papel é muito viável e é distribuído como o sulfite convencional, em um pacote de folha sulfite. Faça a adoção dessas novas folhas e contribua para a Educação Ambiental.

Imagem de Corinna Schenk por Pixabay