Feira Digital Coplacana: balcão de negócios com boas oportunidades

Evento acontecerá entre os dias 27/07 e 07/08, em uma plataforma online que irá conectar clientes, cooperados e vendedores

A Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Coplacana), com o intuito de gerar novas oportunidades de negócios para os seus clientes e cooperados, criou a Feira Digital Coplacana. O tradicional Balcão do Agronegócio da cooperativa, neste ano, acontecerá entre os dias 27/07 e 07/08, em uma plataforma online que conectará clientes, cooperados e vendedores.



Feira Digital Coplacana

“O intuito da feira é levar para os cooperados e clientes serviços e produtos de melhor qualidade e eficiência para que possam elevar a produtividade e baixar seus custos”, explica o presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoletto.

O evento contará com a participação simultânea das 27 filiais e duas concessionárias Massey Ferguson que atendem os Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o produtor rural terá acesso a produtos de mais de 70 empresas com condições especiais de financiamento e crédito pré-aprovado.



O diretor comercial da Coplacana, Roberto Rossi, reforça as oportunidades da Feira. “Durante o nosso encontro, teremos condições comerciais muito atrativas, linhas de financiamento, além de conteúdo técnico em nosso website e algumas lives com temas muito relevantes no contexto agropecuário, de inovação e macroeconomia”, diz.

Para Rossi, o intuito principal do evento é gerar valor para o cooperado,com conhecimentos técnicos e oferecendo acesso aos melhores insumos, máquinas, equipamentos e serviços a preços justos.



Coplacana

O gerente de marketing da Coplacana, Marcus Bonafé, explica que, neste cenário, o papel da cooperativa é reforçado. “Nos momentos de crise, como a que estamos vivendo nos dias de hoje com a pandemia mundial da Covid-19, a competitividade perde espaço para a solidariedade e cooperação. E o papel fundamental da cooperativa se torna indispensável, por meio da pratica constante de um capitalismo consciente, para viabilizar os negócios dos cooperados intermediando melhores condições junto ao mercado e prestando serviços de alta qualidade através da cooperação e promovendo ações solidárias junto às comunidades menos favorecidas onde ela está inserida”, comenta.

Live de abertura

No dia 27/07, às 19 horas, acontecerão as lives “A importância do cooperativismo na comercialização de insumos”, que contará com a participação do presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoletto, e do diretor administrativo, Marcos Farhat, tendo como convidado Roberto Rodrigues. Na sequência, acontecerá o bate-papo “Financiamento agrícola no cenário atual” com o Banco Santander.

Roberto Rodrigues foi nomeado, em 2012, “Embaixador do Cooperativismo” pela ONU e é vencedor do prêmio Rochdale, na Inglaterra, pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional. É engenheiro agrônomo formado pela USP, com cursos de aperfeiçoamento em administração rural. Coordena o Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e é professor do Departamento de Economia Rural da UNESP – Jaboticabal, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (janeiro de 2003 a junho de 2006), presidente da Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG, e da Sociedade Rural Brasileira – SRB. Foi Secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo, e coordenou o setor privado no Fórum Nacional da Agricultura