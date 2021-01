Saiba como vender seus produtos pela internet

Planejamento e entendimento sobre concorrência e público-alvo são fundamentais para o comércio nas redes.

A venda pela internet é uma forma encontrada por muitos empreendedores para expandir os negócios. Por meio dela, o empreendimento pode atingir ainda mais clientes, aumentando as receitas e permitindo que a loja invista em novos produtos ou produza mais.

Para fazer esse salto, você precisa de uma plataforma de vendas customizável, que atenda às suas necessidades, contando com uma interface útil e agradável. Entretanto, apenas isso não é o bastante. Neste texto, conheça um pouco mais sobre o que você precisa para vender na internet.

Faça um planejamento

Não basta vontade para começar a fazer as vendas on-line: você precisa planejar e organizar como acontecerá essa operação, e isso requer o planejamento adequado para que a iniciativa obtenha sucesso.

Neste planejamento, o primeiro passo é definir o que você irá vender. Caso sejam produtos feitos pela sua própria empresa, é necessário que você considere o espaço físico que deve ter à disposição para fazer estoque. Se for revender itens, então é preciso ter uma lista de possíveis fornecedores, com as características de cada um.

Escolha uma plataforma digital

Outro aspecto fundamental é determinar a plataforma digital em que serão feitas as vendas. Ela é importante, pois permitirá que o cliente tenha contato com o que você está vendendo. Quanto melhor for essa experiência, maiores são as chances de você concretizar a visita de um usuário em venda para, futuramente, fidelizá-lo.

A plataforma virtual também é importante, pois irá otimizar a administração da loja para os gestores, facilitando o trabalho. Assim, ao escolhê-la, verifique as funcionalidades, as praticidades de uso, os benefícios e a capacidade de receber muitos clientes simultaneamente, por exemplo.

Nesse caso, o layout não precisa ser uma das prioridades, apesar de que ele não pode ser esquecido. Não tenha preocupações, pois essas plataformas contam com dezenas de opções de layout, capazes de passarem por ajustes e personalizar o ambiente virtual.

Nessa etapa, não esqueça de investir na segurança do seu site. Existem várias empresas que realizam serviço de proteção, analisando as vulnerabilidades e bloqueando eventuais ataques. Isso é importante para garantir não apenas a operação segura da sua gestão, mas também a segurança das informações dos seus clientes.

Conheça sua concorrência

Outra característica importante das vendas on-line é ter um bom conhecimento da concorrência. Entender quais são os pontos fortes e fracos dela é essencial para que você compreenda quais medidas deve tomar e como lidar com seus concorrentes.

Por isso, estude o mercado e saiba como funciona a dinâmica dele. É por meio desse estudo que você pode precificar os seus produtos, por exemplo, colocando-os à venda por um preço justo e dentro da realidade do que é cobrado. Procure por carências que existem no seu setor e tente suprimi-las, tendo uma vantagem sobre os demais.

Saiba quem é o seu público-alvo

Além de conhecer a concorrência, é importante que você saiba quem é o seu público-alvo. Somente assim, você estará em condições de entender como pode atingi-lo e atrai-lo para o seu negócio.

Essa etapa também é importante por outro motivo. Você precisa definir se suas vendas serão destinadas apenas para quem está fisicamente próximo de você ou se as estenderá para outras cidades e estados.

Essa definição deve levar em conta o porte da sua empresa e os gastos envolvendo essas entregas. Você precisa definir se os produtos chegarão aos clientes via Correio, transportadoras ou aplicativos de entrega.

Preste um bom atendimento

Além da qualidade do produto e da plataforma digital, outro ponto que não pode ser deixado de lado é o atendimento ao cliente. Isso não significa apenas respondê-lo rapidamente, mas fazer isso de forma eficiente, amigável e esclarecedora, sem ambiguidades, sanando qualquer dúvida que ele tiver.

Esses cuidados estendem-se para o pós-venda. Continue tendo contato com quem já comprou de você, veja o que eles acharam do seu produto e procure corrigir eventuais falhas. Use estratégias de marketing para que eles voltem a fazer negócio em sua loja e você consiga fidelizá-los.