Saiba como tirar ótimas fotos usando a câmera do celular

Ângulo, iluminação e enquadramento são alguns dos fatores que fazem a diferença na hora de fotografar

Com o avanço tecnológico, a modernização dos celulares e o surgimento de aplicativos e redes sociais, é difícil achar alguém hoje em dia que não utilize a câmera do aparelho para tirar fotos. Cada vez mais, é possível encontrar smartphones com boas configurações, preços acessíveis e ótimo custo-benefício. Além disso, o tamanho, o peso, a facilidade de uso e de transporte tornam hoje o celular a opção mais viável para quem gosta de fotografar por hobby.

Atualmente, existem celulares com até cinco câmeras, além de qualidade Full HD, 4K, zoom de até 100X, entre outras inovações. Por isso, é totalmente possível utilizar o seu smartphone para tirar fotos de ótima qualidade, sem precisar investir grandes quantias de dinheiro em uma câmera profissional.

Separamos, a seguir, algumas dicas para melhorar suas técnicas e a qualidade das suas fotografias. Confira!

Estabilize a câmera

Invista em um tripé ou produza você mesmo o seu. A dica é prender o celular com elásticos a uma garrafa pet, por exemplo. Assim, é possível manter um padrão em suas fotografias e não correr o risco de tirar fotos tremidas. Segurar o celular com as duas mãos também é uma opção, caso você não consiga o equipamento.

Utilize a regra dos terços

Você provavelmente já utilizou ou já viu uma câmera em que a imagem aparecia dividida por linhas em quadrantes. Este recurso é chamado de grade e utiliza a regra dos terços. Para que a imagem fique clara e bem dividida, tente sempre dividir a sua foto em terços verticais e horizontais, colocando o objeto de interesse em uma dessas linhas ou interseções, preferencialmente onde os terços se cruzam.

Foco

Responsável por destacar ou colocar objetos em segundo plano, o foco é um dos efeitos mais simples e úteis. Para ajustá-lo, basta clicar sobre o objeto ou fundo que deseja destacar. O efeito mais conhecido utilizando esta ferramenta é o de fundo desfocado.

Atente-se à iluminação

Na maioria das vezes, a luz pode ser a responsável por tornar uma fotografia boa ou ruim. “O princípio para se ter uma boa fotografia é ter uma boa iluminação, pois a luz é a base da fotografia, então acredito que, mesmo com o celular, se entender um pouco de iluminação, é possível obter bons resultados”, explica Thiago Tasso, fotógrafo profissional de São Paulo.



A dica é aproveitar a luz natural que entra, por exemplo, pela janela, sacada ou varanda para fotografar objetos e retratos com uma luz suave e agradável. ‘’Essa luz precisa estar a favor do objeto, ou seja, vindo à direita ou à esquerda, nunca em contraluz. Para fotos em ambientes externos aproveite as primeiras horas do dia ou o final da tarde se quiser fotos com luz suave, sem sombras marcadas”, complementa Thiago.

O cenário é importante

Ao enquadrar sua foto, observe quais objetos devem ser retirados do cenário, se possível, e quais vão ajudar a compor a imagem e ajudar a dar um senso de profundidade. Para compor fundos mais elaborados, Thiago recomenda o uso de acessórios de casa como base para fotos de produtos, como tampos de madeira, tecidos, papéis coloridos tipo color plus, cartolina, entre outros.

Ângulo

Já o ângulo, um dos fatores que faz toda a diferença na hora de fotografar, varia e deve ser ajustado e planejado de acordo com o que está sendo fotografado. “Para pessoas, na linha dos olhos ou no máximo 15 graus de cima para baixo. Para produto, é importante fotografar em vários ângulos para mostrar todos os detalhes da peça. A altura vai depender do produto e o que funciona melhor, mas se pode ir da linha do produto até 90 graus acima e ir girando horizontalmente 360 graus”, orienta Tasso.

Com essas dicas, suas fotos ficarão cada vez melhores. Para quem gosta de fotografar paisagens ou ar livre, entretanto, é importante tomar alguns cuidados para evitar acidentes, como roubo e quedas, por exemplo, e contratar um seguro Motorola, Samsung, iPhone e outros para garantir a sua segurança e a de seu smartphone. Boas fotos!

Foto: Divulgação