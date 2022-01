Programa de saúde da Coop disponibiliza telemedicina

A pandemia do novo coronavírus e a ampla propagação de casos da influenza H3N2 têm contribuído para o aumento da procura por telemedicina. Em 2019, o Conselho Federal de Medicina havia aprovado o recurso, mas os pacientes ainda relutavam em utilizar o procedimento médico. Contudo, o cenário mudou e, somente no ano passado, foram realizados mais de 2 milhões de teleconsultas.

Telemedicina

Para este ano, a projeção dos especialistas é que a procura continuará em ascensão. Além de maior comodidade, a telemedicina também tem apontado como benefícios a praticidade e agilidade no atendimento.

Seguindo essa tendência e preocupada em reforçar cada vez mais os atributos da marca conveniência e consciência, a Coop, por meio da área financeira Coop Facilita, está oferecendo, desde o final do ano passado, o programa de saúde em parceria com a Tem Saúde. Trata-se de uma alternativa de acesso a clínicas, médicos e exames particulares com baixo custo, além de consulta gratuita virtual com clínico geral.

Tem Saúde

Após o pagamento na adesão, o programa só terá custo quando houver utilização e com descontos significativos. Quem aderir ao serviço pagará no plano familiar uma taxa anual de R$ 176,90. Quando houver necessidade de uma consulta médica, de um dentista ou de um exame, basta entrar em contato com a Tem Saúde, solicitando o agendamento a um concierge 0800 ou app. O uso é ilimitado, não tem carência e possui atendimento garantido em todo o território nacional. As consultas com especialistas e os exames médicos solicitados fazem parte do programa de saúde e contam com descontos de até 70% em relação à taxa média de consultas e exames no mercado.

Diante da solicitação, a empresa passará ao cliente opções de datas para o atendimento, que acontecerá em até 10 dias e na localidade que ele desejar. Feita a escolha, o cliente realizará a recarga no cartão virtual no valor já combinado com desconto e depois é só comparecer à consulta.

“Esta solução vem para que todos pensem na saúde de forma preventiva e para que os problemas não se agravem e necessitem de intervenções maiores. O atendimento por telemedicina é totalmente gratuito ao paciente portador da carteirinha de saúde, bastando possuir um aparelho de celular, tablet ou computador com internet para acesso à sala virtual com o especialista médico. O serviço também oferece descontos exclusivos nas drogarias da Coop, que vão até 20%, bastando apresentar a identificação do serviço no balcão de atendimento”, explica Alexsandra Amorim, coordenadora da área de Produtos Financeiros.

A Tem Saúde está presente em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 6 mil unidades de atendimento (consultórios e laboratórios) e 22 mil tipos de serviços credenciados.

Coop

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br