Roteiro de viagem de ônibus pelos parques nacionais do Nordeste

O Nordeste do Brasil é abençoado com uma riqueza natural excepcional, onde seus parques nacionais oferecem paisagens deslumbrantes, diversidade biológica e experiências memoráveis para os amantes da natureza.

Parque Nacional da Chapada Diamantina – Bahia

Localizado na Bahia, esse parque é um tesouro natural com cânions, grutas, cachoeiras e trilhas deslumbrantes. Partindo de Salvador, pode-se pegar um ônibus até a cidade de Lençóis, ponto de partida para explorar a Chapada Diamantina. O lençóis em si já é charmoso e oferece uma gama de opções de hospedagem. No parque, trilhas como a da Cachoeira da Fumaça e a do Vale do Pati são imperdíveis, oferecendo vistas espetaculares e experiências de imersão na natureza.

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – Maranhão

Os Lençóis Maranhenses, com suas dunas e lagoas de água doce, são uma jóia natural única. A partir de São Luís, capital do Maranhão, há opções de ônibus para Barreirinhas, uma cidade que serve como base para explorar o parque. As dunas gigantes e as lagoas cristalinas formam uma paisagem deslumbrante. As lagoas de Azul e Bonita estão entre as mais populares e oferecem oportunidades para nadar e relaxar em meio a uma beleza natural incomparável.

Parque Nacional de Jericoacoara – Ceará

Jericoacoara, um dos destinos mais famosos do Ceará, é um destino ideal para o seu roteiro de parques nacionais, repleto de praias paradisíacas e dunas espetaculares. Saindo de Fortaleza, os ônibus levam os viajantes até Jijoca de Jericoacoara, e de lá, uma pequena caminhada ou veículo 4×4 leva ao Parque Nacional de Jericoacoara. A famosa Duna do Pôr do Sol oferece uma vista espetacular, e as praias de Jeri são ideais para relaxar e explorar o turismo na natureza.

Parque Nacional da Serra da Capivara – Piauí

Esse parque, com uma das maiores concentrações de arte rupestre do mundo, é um verdadeiro patrimônio histórico e natural. A partir de Teresina, a capital do Piauí, há opções de ônibus para São Raimundo Nonato, a cidade-base para explorar o Parque Nacional da Serra da Capivara. As trilhas no parque levam a sítios arqueológicos impressionantes, onde se encontram pinturas rupestres que remontam a milhares de anos.

Parque Nacional de Ubajara – Ceará

Ubajara, no Ceará, abriga um parque com cavernas, trilhas e uma beleza natural exuberante. Saindo de Fortaleza, ônibus podem levar os visitantes até Ubajara. O teleférico é uma das atrações principais, proporcionando uma vista panorâmica espetacular. As cavernas são fascinantes para os amantes da geologia e da aventura, oferecendo a oportunidade de explorar um mundo subterrâneo único.

Esses parques nacionais do Nordeste oferecem uma experiência de imersão na natureza, cada um com suas peculiaridades e belezas singulares. Uma passagem de ônibus da Rota Transportes poresses destinos permite aos viajantes apreciar a diversidade natural da região, explorar trilhas, conhecer sítios arqueológicos e desfrutar de paisagens deslumbrantes, tornando a jornada uma experiência inesquecível para os amantes da natureza.

Imagem de digasalinas por Pixabay