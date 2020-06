HR Techs são opção para empresas estimularem a capacitação de colaboradores durante a crise econômica

Plataformas de benefícios trazem opções de cursos profissionalizantes e de idiomas online com descontos para evitar estagnação

Diante da crise econômica agravada por conta da pandemia do novo coronavírus, com reduções de salários e jornadas, os aplicativos de vantagens com foco em Recursos Humanos são uma alternativa para empresas incentivarem a capacitação de colaboradores e evitarem a estagnação. Isso porque muitos deles oferecem descontos aos usuários em diversos cursos profissionalizantes e de idiomas.

“Apesar do cenário de indefinições, é importante manter os funcionários motivados, oferecendo a possibilidade de complementar a formação profissional com menor custo. Isso é fundamental em um processo de recuperação da economia”, afirma Marta Reis, diretora executiva da Macro Plataforma, startup que atua no mercado de HR Techs (tecnologia para recursos humanos), desenvolvendo sistemas de benefícios e premiação de colaboradores no Brasil. “As empresas têm solicitado esse tipo de serviço para que o funcionário aproveite o período em que estiver em casa, seja no home office, ou por conta da jornada reduzida de trabalho, para se especializar”, acrescenta.

A startup tem feito parcerias com instituições de ensino profissionalizantes e de idiomas para oferecer descontos de até 70% na plataforma. Além disso, por meio do serviço personalizado, as empresas podem selecionar os parceiros que forem mais interessantes para o ramo de atuação. “Com o isolamento social, houve uma demanda maior por serviços online e essa tendência tende a se manter. Temos notado uma grande procura pelos parceiros que oferecem cursos técnicos e de idiomas”, destaca a empresária.

Segundo a diretora, algumas companhias fazem pesquisas com os funcionários para saber a opinião deles, tanto em relação aos cursos a serem disponibilizados, quanto aos outros benefícios que incluem vantagens em serviços de alimentação, lojas de roupas, livrarias, farmácias, mercados, entre outros.

Além da importância de manter as equipes motivadas, muitos clientes têm incluído no conjunto de benefícios academias com assessoria e treinamento online, parceiros que oferecem meditação, yoga, pilates e plataformas que conectam terapeutas, psicólogos, psicanalistas e outros especialistas na área, para a manutenção do bem-estar físico e emocional dos colaboradores.

“Há uma grande procura por este tipo de serviços, acredito que pelo momento que as pessoas estão passando”, conta Marta. Para ela, neste período, é importante oferecer alternativas para evitar problemas como desmotivação, ansiedade e estresse.

Macro Plataforma

Sobre

Macro Plataforma é uma startup que foi incubada dentro da holding Macro Connect, grupo que atua há 15 anos no setor de Recursos Humanos e ofereceu todo suporte e conhecimento de seu corpo diretivo ao desenvolvimento das inovações propostas pela visão da startup. Com dois anos de atuação foi reconhecida pelo HR Techs 2019 entre as 25 mais inovadoras startups de benefícios do Brasil, com seu olhar diferenciado e que visa a valorização do trabalho humano oferecendo além de benefícios o poder da escolha. Atualmente, a empresa conta com mais de 10.000 vantagens para os usuários, incluindo descontos e experiências nos segmentos de gastronomia, educação, saúde, turismo, entre outros. Mais informações no site: https://macroplataforma.com.br/

Marta Reis, diretora executiva da Macro Plataforma-Foto:Divulgação